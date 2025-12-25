Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu’nda Taraftarları Selamladı — Adli Kontrolle Serbest

Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu’nda Taraftarları Selamladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde kendisini desteklemek için toplanan taraftarları selamladı.

Adli kontrol kararı

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılan Saran, serbest kalmasının ardından Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne geldi.

Taraftarlara teşekkür

Saran, burada kendisine destek için toplanan sarı-lacivertli taraftarlara selam verip teşekkür etti. Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Sadettin Saran’ı adliyede de yalnız bırakmamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde kendisine destek için toplanan taraftarları selamladı.