Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu’nda Taraftarları Selamladı — Adli Kontrolle Serbest

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu önünde taraftarları selamladı ve teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:18
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde kendisini desteklemek için toplanan taraftarları selamladı.

Adli kontrol kararı

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılan Saran, serbest kalmasının ardından Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne geldi.

Taraftarlara teşekkür

Saran, burada kendisine destek için toplanan sarı-lacivertli taraftarlara selam verip teşekkür etti. Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Sadettin Saran’ı adliyede de yalnız bırakmamıştı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

