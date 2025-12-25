Sarıkamış'ta FIS Cup Sona Erdi: Alp Disiplini Şampiyonları Belli Oldu

Sarıkamış'ta FIS Cup Sona Erdi

22-25 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası FIS Sarıkamış Cup, final etapları ve ödül töreniyle sona erdi.

Yarışlara 21 Ülkeden 126 Sporcu Katıldı

21 ülkeden 126 elit sporcu, Sarıkamış'ın dünyaca ünlü kristal karı ve sarıçam ormanları arasındaki zorlu pistlerde dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Üç gün süren yarışlarda heyecan son ana dek sürdü.

Dereceye Girenler

Kadınlar: 1. Sıla Kara (Türkiye), 2. Alevnur Taşken (Türkiye), 3. Sabina Rejepova (Özbekistan).

Erkekler: 1. Kamiljon Tukhtaev (Özbekistan), 2. Samuel Todd Saunders (İngiltere), 3. Medet Nazarov (Özbekistan).

Alp Disiplini kategorisinde dereceye giren sporcular madalyalarını protokol üyelerinden aldı.

Yetkililerden Açıklamalar

Kars Valisi Ziya Polat gazetecilere yaptığı açıklamada: "Yıllar sonra Sarıkamış kupasını, Sarıkamış'ta yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu topraklar kristal karın toprakla buluştuğu yerlerdir. Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel karının vatan toprağıyla buluştuğu yerlerdir. Sarıçam ormanlarının arasında kayak yapma keyfinin yaşandığı ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmıştı geçmiş yıllarda, bundan sonra da yapacak güçte alt yapısı hazır bir tesisten bahsediyoruz. Tüm sporculara onları yetiştiren hocalarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından program sona erdi. Sarıkamış'taki heyecanın tamamlanmasının ardından kayak tutkunlarının gözü Erzurum'a çevrildi; sporcular 26-29 Aralık tarihlerinde düzenlenecek FIS Palandöken Cup için yola çıkmaya hazırlanıyor.

