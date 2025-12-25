DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.760.204,71 -0,25%

Sarıkamış'ta FIS Cup Sona Erdi: Alp Disiplini Şampiyonları Belli Oldu

22-25 Aralık 2025'te Sarıkamış'ta düzenlenen Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup'ta 21 ülkeden 126 sporcu yarıştı; şampiyonlar madalyalarını aldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 18:01
Sarıkamış'ta FIS Cup Sona Erdi: Alp Disiplini Şampiyonları Belli Oldu

Sarıkamış'ta FIS Cup Sona Erdi

22-25 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası FIS Sarıkamış Cup, final etapları ve ödül töreniyle sona erdi.

Yarışlara 21 Ülkeden 126 Sporcu Katıldı

21 ülkeden 126 elit sporcu, Sarıkamış'ın dünyaca ünlü kristal karı ve sarıçam ormanları arasındaki zorlu pistlerde dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Üç gün süren yarışlarda heyecan son ana dek sürdü.

Dereceye Girenler

Kadınlar: 1. Sıla Kara (Türkiye), 2. Alevnur Taşken (Türkiye), 3. Sabina Rejepova (Özbekistan).

Erkekler: 1. Kamiljon Tukhtaev (Özbekistan), 2. Samuel Todd Saunders (İngiltere), 3. Medet Nazarov (Özbekistan).

Alp Disiplini kategorisinde dereceye giren sporcular madalyalarını protokol üyelerinden aldı.

Yetkililerden Açıklamalar

Kars Valisi Ziya Polat gazetecilere yaptığı açıklamada: "Yıllar sonra Sarıkamış kupasını, Sarıkamış'ta yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu topraklar kristal karın toprakla buluştuğu yerlerdir. Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel karının vatan toprağıyla buluştuğu yerlerdir. Sarıçam ormanlarının arasında kayak yapma keyfinin yaşandığı ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmıştı geçmiş yıllarda, bundan sonra da yapacak güçte alt yapısı hazır bir tesisten bahsediyoruz. Tüm sporculara onları yetiştiren hocalarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından program sona erdi. Sarıkamış'taki heyecanın tamamlanmasının ardından kayak tutkunlarının gözü Erzurum'a çevrildi; sporcular 26-29 Aralık tarihlerinde düzenlenecek FIS Palandöken Cup için yola çıkmaya hazırlanıyor.

ALP DİSİPLİNİ ULUSLARARASI FIS SARIKAMIŞ CUP, BUGÜN YAPILAN FİNAL ETAPLARI VE ÖDÜL TÖRENİYLE SONA...

ALP DİSİPLİNİ ULUSLARARASI FIS SARIKAMIŞ CUP, BUGÜN YAPILAN FİNAL ETAPLARI VE ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ.

ALP DİSİPLİNİ ULUSLARARASI FIS SARIKAMIŞ CUP, BUGÜN YAPILAN FİNAL ETAPLARI VE ÖDÜL TÖRENİYLE SONA...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıkamış'ta FIS Cup Sona Erdi: Alp Disiplini Şampiyonları Belli Oldu
2
Aydın'da Genç A Kızlar Voleybol İl Birinciliği: 42 Takım, 672 Sporcu
3
Kazımpaşa Spor Kompleksi'nde Son Aşama: FIFA Standartlı Saha Hazır
4
Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu Gaziantep’te Açıldı — Bakan Osman Aşkın Bak: "Abur cuburdan uzak durun"
5
Sadettin Saran, Şükrü Saracoğlu’nda Taraftarları Selamladı — Adli Kontrolle Serbest
6
AXA Sigorta Milliyet Yılın Sporcusu 2025: 72. Ödüller İçin 80 Kişilik Jüri Belirlendi
7
Düzce Masa Tenisi Şampiyonları: Esin Olcay ve İbni Sina Zirvede

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı