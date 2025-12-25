Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu Gaziantep’te Açıldı — Bakan Osman Aşkın Bak: "Abur cuburdan uzak durun"

Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu Gaziantep’te hizmete girdi

Gaziantep’te yapımı tamamlanan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katıldığı törenle açıldı. Toplam 4 bin 300 metrekarelik alanda inşa edilen salon, basketbol, voleybol ve hentbol başta olmak üzere tüm salon sporlarına ev sahipliği yapacak.

Açılış, Gaziantep’in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde yapıldı

Açılış töreni, Gaziantep’in kurtuluşunun 104. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Törenle birlikte 55 branştan 40 bin sporcunun katılacağı 4. Gazi Oyunları da start aldı. Tesis, bölge gençliğinin kullanımına sunuldu.

Bakan Bak: "Abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım"

Törende konuşan Bakan Bak, emeği geçenlere teşekkür ederek projenin kampanya döneminden itibaren birlikte planlandığını ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her aşamada destek verildiğini söyledi. Bakan Bak, "Yaklaşık 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan bu tesis, bugün Gaziantep’in gençlerinin hizmetine sunulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Bu tesisin, eski spor bakanımız ve spordan sorumlu devlet bakanımız merhum Kamil Ocak’ın ismini taşıması da ayrıca çok kıymetlidir. Böyle büyük bir devlet adamının adını yaşatmak hepimiz için bir vefa borcudur" dedi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, spordan gelen bir lider olarak Cumhurbaşkanına şükranlarını sundu. Gençlere hitaben salondaki coşkuyu örnek gösterip, "Türkiye’nin yarını sporla, bilimle ve gençlerle güçlü olacak" mesajını verdi.

Bakan Bak ayrıca belediye ve hayırsever katkılarına teşekkür ederek, 2025 yılında sporda büyük başarılar elde edildiğini hatırlattı: "12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası’nda final oynayarak gümüş madalya kazandı. Kadın Milli Voleybol Takımımız dünya ikincisi oldu. Kadın Tekvando Milli Takımımız dünya şampiyonu oldu."

Gençlere iki önemli çağrıda bulunan Bakan Bak, birincisi olarak sporu dijital bağımlılıkla mücadelede en güçlü araç olarak gördüğünü belirtti; ikinci olarak ise hareketli yaşamı ve obeziteyle mücadeleyi vurguladı: "Çağımızın en büyük tehlikelerinden biri obezite. Abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım, hareket edelim, derslerimize iyi çalışalım."

Yerel yetkililerden destek mesajları

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, spor salonunun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek spora ve sporcuya verilen desteğin süreceğini belirtti. Açılışta konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, tesisin Gaziantepli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise spora ve sporculara yönelik desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Kamil Ocak Kapalı Spor Salonunun açılmasıyla birlikte Gaziantep, gençlere yönelik sportif altyapısını güçlendirmeye devam ediyor; yetkililer tesislerin aktif olarak kullanılmasını ve müsabaka-kulvar takiplerinin önemini vurguladı.

