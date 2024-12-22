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Keçiörengücü'nün Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Hakem Yönetimini Eleştirdi

Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Erkan Sözeri, 1-0 yenik düştükleri maçta hakem kararlarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:52
Keçiörengücü'nün Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Hakem Yönetimini Eleştirdi

Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri Açıklamalarda Bulundu

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi. Teknik Direktör Erkan Sözeri, maç sonrası oyuncularını ikinci yarıdaki mücadeleleri nedeniyle tebrik etti.

Hakem Yönetimine Eleştiri

Sözeri, basın toplantısında hakemin karşılaşmadaki yönetimini eleştirerek, "Yasin Kol hocamıza aslında ben inanıyordum ama eleştirenler haklıymış bugün onu gördüm. Hep hakemler konuşuluyor ama mağlubiyeti hakeme bağlamak da istemiyorum. TFF Merkez Hakem Kurulu'nu zor durumda bırakan da bu tarz hakemler, 10 tane oyuncu değişti, 7-8 dakikadan az uzamaması lazım ama 4 dakika uzatma verdi, neye göre sordum VAR'dan öyle gelmiş" diyerek tepkisini dile getirdi.

Maçın Değerlendirmesi

Ligin birbirine yakın iki takımının mücadelesinde hakemin idaresinin zayıf olduğuna dikkat çeken Sözeri, "Burada adrenalin olacak, adrenalin tavan yapacak, siz sevk ve idare yapacaksınız. Rakibin oyuncusu bizim maça hızlı başlayacağımız yerde topu içeri atıyor, neden sarı kart göstermiyorsun? Standart yakalamanız lazım, inşallah düzelir. Yasin Kol hakkında bugün inancımı kaybettim" ifadelerini kullandı.

Sözeri, maçın ilk yarısında istediklerini yapamadıklarını belirterek, "İlk yarıda oyunu oturtamadık, anlık hatamızdan dolayı da golü yedik. Hem değişikliklerimiz hem de hamlelerimizle oyuncularımızın isteği, hırsı, azmiyle ikinci yarı gerçekten çok iyi mücadele ettik, iyi futbol oynadık. Rakibi alanına hapsettik, 5-6 tane de yüzde 100 pozisyonumuz var, direkten dönen topumuz var. Bunlar da olmayınca mağlup ayrıldık. Oyuncularımın canı sağ olsun, özellikle ikinci yarıdaki mücadeleleri takdire değerdi, onları tebrik ediyorum. Bu maça 4'te 4 yaparak geldik, maçı kazansak 3. olacaktık ama arkamızda çok büyük taraftar kitlesi yok. Güzel tesisleri olan ve güzelce emek veren bir başkan ve ekip var siz bundan rahatsız mı oluyorsunuz Yasin Kol, böyle mi idare edilir bir maç. Birçok insanın emekleri var, biz hedefimizden vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük Cephesi

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise, "Soğuk havada bizi izleyenlere iyi bir maç seyrettirdiğimize inanıyorum. Oyuna iyi başladık ve golü bulduk. İkinci yarıda da oyunu tuttuk. İyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Galip geldiğimiz için bütün oyuncu arkadaşlarıma ve Karagümrük taraftarına teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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