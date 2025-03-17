Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri Basına Tanıtıldı

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin Kapıları Basın Mensuplarına Açıldı

Galatasaray Kulübü, yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerini basın mensuplarına tanıttı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve teknik direktör Okan Buruk, düzenlenen iftar programında medya ile bir araya geldi.

Tesis Hakkında Bilgilendirme

Etkinlik öncesi, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, basın mensuplarına tesis ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yaptı. Galatasaray’ın yeni eğitim ve yaşam alanı olan tesisin sunduğu olanaklar büyük ilgi çekti.

Gezilen Alanlar

Tesis gezisinde, oyuncuların konakladığı odalar, antrenman alanları ve soyunma odası gibi bölümler tanıtıldı. Katılımcılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin modern yapısı ve teknik donanımı karşısında heyecanlarını gizleyemediler.