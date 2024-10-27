Kerem Aktürkoğlu'ndan Hat-Trick, Benfica Farklı Galip Geldi

Kerem Aktürkoğlu'nun Başarılı Performansı

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile muhteşem bir performans sergileyerek Rio Ave'yi 5-0 yendi. Bu maç, ligin 8. haftasında Luz Stadı'nda gerçekleştirildi.

Maçın Ayrıntıları

Kerem Aktürkoğlu, 12, 16 ve 45+2. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak takımının soyunma odasına 3-0 önde girmesini sağladı. 63. dakikada taraftarların büyük alkışları eşliğinde Mohammed Zeki Amdouni'ye yerini bıraktı.

Benfica'nın diğer golleri ise 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Amdouni tarafından atıldı. Bu galibiyetle Benfica, puanını 19'a yükseltti ve 3. sıradaki konumunu korudu.

Kerem'in Etkisi ve Başarıları

Bu sezon Benfica formasıyla ligde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, toplamda 8 gol atmayı başardı. 7 maçta skora doğrudan etki eden Kerem, Boavista maçında 2 asist yaparak takımına katkıda bulundu.

Ligdeki gol sayısını 5'e çıkaran Kerem, gol krallığı yarışında 3. sıraya yerleşti. Özellikle kariyerinde 4. kez 'hat-trick' yaparak önemli bir başarıya imza attı. Daha önce Galatasaray formasıyla 2, 24Erzincanspor ile ise 1 kez böyle bir başarı göstermişti.