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Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u Mağlup Ederek Gruplara Katıldı

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:08
Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u Mağlup Ederek Gruplara Katıldı

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyük Başarı Elde Etti

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda, Kırklarelispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. İkinci Lig temsilcisi olan Kırklarelispor, Trendyol Süper Lig’in güçlü takımlarından Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bu galibiyetle beraber Kırklarelispor, grup aşamasına yükselme hakkını elde etti. Müsabakanın her iki yarısında gösterdiği performansla dikkat çeken Kırklarelispor, taraftarlarını sevince boğdu.

Bu sonuç, Kırklarelispor’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki iddiasını göstermesi açısından önemli bir adım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig takımlarından Kırklarelispor ile Trendyol Süper Lig...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig takımlarından Kırklarelispor ile Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kırklareli Stadı'nda karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig takımlarından Kırklarelispor ile Trendyol Süper Lig...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig takımlarından Kırklarelispor ile Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kırklareli Stadı'nda karşılaştı.

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