Kırkpınar Şampiyonu Orhan Okulu Hedeflerini Açıkladı

Kırkpınar'ın Yeni Şampiyonu Orhan Okulu

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni başpehlivanı Orhan Okulu, beşinci kez kazandığı başpehlivanlık kemerinin sürekli sahibi olmayı hedefliyor. 36 yaşındaki Okulu, 1998'den bu yana üç kez üst üste kemer kazanan pehlivan bulunmadığını hatırlatarak bu başarıyı hedeflediğini vurguladı.

Okulu, 2015 ve 2018 yıllarından sonra bu yıl da altın kemeri kazanmanın kendisine nasip olduğunu belirtti. Kırkpınar'a giden süreçte altı aylık yoğun bir kış hazırlığı yaptığını ifade eden Okulu, her hafta antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi. "Çok iyi hazırlandık. 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de üç güreşte final yaptım, ikisinde birinci, birinde ikinci oldum. Kırkpınar'a favori olarak geldim ve burada altın kemeri tekrar kuşanmak nasip oldu. Mutluyum," diye ekledi.

Finaldeki Taktikleri

Okulu, finaldeki rakibi Feyzullah Aktürk'ün de zorlu maçlar çıktığını belirterek, aktardığına göre final matçında puanlama öncesi maçı bitirmeyi planladıklarını ve başarıya ulaştıklarını söyleyerek, "Altın kemer kuşandıktan sonra hedeflerimizi piyasa güreşlerinde başarılı olmak üzerine belirledik. 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de şampiyon olmak istiyorum," diye konuştu.

Kemerin Sahipliği ve Gelecek Hedefler

Orhan Okulu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in çeyrek finalden sonra puanlamaya kalmadan maçı kazanan pehlivan için bir ödül koyduğunu hatırlatarak bu teşviğin kendilerine motivasyon sağladığını ifade etti. Altın kemerini kazandığı için büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Okulu, bu kemerin getirdiği stresin kolay olmadığını belirtti.

"1998'den beri kemeri üç kez üst üste alan yok. Federasyon, 2026 yılında kural değişikliğine gidecek ve aralıklı olarak kemeri beş yıl alana sürekli verecek. Üç yıldır elimde, iki defa daha alıp sürekli sahip olmak istiyorum," şeklinde konuştu.

Yörük Kültürüne Dikkat

Antalya'daki Yörüklerin yağlı güreşe olan ilgisini vurgulayan Okulu, kendisinin de Yörük olduğunu ve bu kültürü temsil etmeye çalışacağını belirtti. Bu yıl kazandığı altın kemeri tüm şehitlere ithaf ettiğini de sözlerine ekledi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı 36 yaşındaki Orhan Okulu beşinci kez başpehlivanlığı kazanarak kemerin sürekli sahibi olmak istiyor. 654, 657, 664 Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Okulu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı 36 yaşındaki Orhan Okulu beşinci kez başpehlivanlığı kazanarak kemerin sürekli sahibi olmak istiyor. 654, 657, 664 Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Okulu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.