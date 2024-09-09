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Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Marmaris'te Başladı

Marmaris'te düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'na 6 ülkeden 12 yat katılıyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 20:46
Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Marmaris'te Başladı

Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Marmaris'te Başladı

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris, bu yıl ilk kez düzenlenenKırlangıç Kupası Yat Yarışları ile yelken severlerin buluşma noktası oldu. Yarışlara toplamda 6 ülkeden 12 yelkenli yat ve yaklaşık 100 yelkenci katılım gösterdi.

İlk Yarışlar Gerçekleştirildi

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde, yelkenliler Netsel Marina'dan hareket ederek, ilk yarış öncesinde körfezde antrenman turları yaptı. Katılımcılar, sınıflarına göre ORC-1 ve ORC-2 olarak iki farklı kategoride yarıştı.

Yarış Programı ve Sonuçlar

Etkinlik boyunca 11 Eylül tarihine kadar toplam 6 yarış düzenlenecek. İlk gün gerçekleştirilen yarışların ardından, ilk üçe giren yatlar ve sahipleri ise şu şekilde sıralandı:

  • ORC-1
    1- Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)
    2- Matrak 2 (Orhan Özdaş)
    3- Anyway-SEC (David Tsogoev)
  • ORC-2
    1- Mousmou (Nikolaos Koumnakis)
    2- VMG (Doğukan Kandemir)
    3- Stormy (Tunca Çalışkan)

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı Zafer Öznur, bu yılki organizasyonun ilk kez yapılmasının heyecanını yaşadıklarını belirterek, yarışların ilerileyen günlerde daha da heyecanlı geçeceğini ifade etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabında iki yarış birden yapıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MİYC) düzenlediği yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Bulgaristan'dan 12 yelkenli yat ile 100 sporcu mücadele ediyor.

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