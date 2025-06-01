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Kırşehir'de Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Kırşehir'de düzenlenen Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda başarı kazanan isimler belirlendi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 17:25
Kırşehir'de Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Kırşehir'de Masa Tenisi Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun düzenlediği Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de başarıyla sona erdi.

Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 28 takım ve 500'ün üzerinde sporcu kıyasıya yarıştı.

Takım Kategorileri Sonuçları

Erkekler takım kategorisinde Adana Çiltar MTSK birinci olurken, İstanbul BBSK ikinci, Kayseri Kocasinan Belediyesi üçüncü ve Çorum Belediyesi dördüncü sırada yer aldı.

Kızlar takımında ise İstanbul BBSK birinci, Fenerbahçe ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi üçüncü ve Çorum Belediyesi dördüncü oldu.

Ferdi Kategorilerde Şampiyonlar

Erkekler ferdi (tek erkek) kategorisinde Kenan Eren Kahraman (Kayseri) Türkiye şampiyonu olurken, Görkem Öçal (Adana) ikinci, Yiğit Furkan Şimşek (Balıkesir) üçüncü ve Berk Öztoprak (İstanbul) dördüncü oldu.

Kızlar ferdi (tek kızlar) kategorisinde Asude Tuba Şimşek (İstanbul) birinci, Büşra Demir (Bursa) ikinci, Aybüke Banu Şimşek (İstanbul) üçüncü ve Yaren Kurt (Bursa) dördüncü sırayı aldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yöneticileri, şampiyona sonrası düzenlenen törende başarı elde eden sporculara madalya ve kupa takdim etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi...

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı. Kırşehir Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 28 takım ve 500'ün üzerinde sporcu yarıştı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi...

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programında yer alan Yaşar Sedef Gençler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de tamamlandı. Kırşehir Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 28 takım ve 500'ün üzerinde sporcu yarıştı.

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