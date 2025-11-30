Kocaeli'de Amatör Maçta Saha Kavgası: Derince Birlik - Beylikbağı Karadeniz

Derince stadında oynanan amatör maçta Derince Birlik ile Beylikbağı Karadeniz oyuncuları arasında çıkan kavgada saha karıştı; anlar tribün kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 00:00
Derince stadında oynanan amatör lig müsabakasında saha karıştı. Derince Birlik ile Beylikbağı Karadeniz arasında devam eden karşılaşmada oyuncular arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Derince Birlik ile Beylikbağı Karadenizspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın devam ettiği sırada iki takım oyuncuları arasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sahanın ortasında yaşanan arbede anlarında futbolcular tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O anlar, maçı izlemek için tribünde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

