Kocaeli'de EuroBasket 2025 Finali Dev Ekrandan İzlendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile oynadığı maç, İzmit Kent Meydanı'ndaki dev ekrandan izlendi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 21:45
Kocaeli'de EuroBasket 2025 Finali Dev Ekrandan İzlendi

Kocaeli'de EuroBasket 2025 Finali Dev Ekrandan İzlendi

İzmit Kent Meydanı'na kurulan dev ekran önünde tarihi final heyecanı yaşandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç, Kocaeli'de kurulan dev ekrandan izlendi.

İzmit ilçesinde vatandaşlar, tarihi final heyecanını Kent Meydanı'nda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.

Türk bayrakları taşıyan ve tezahürat yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekip'e destek verdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde...

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç, Kocaeli'de Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Atko Grup Pendikspor | Altıparmak: "Tecrübemizle kazanacağımızı biliyorduk"
2
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören'den Hakem Tepkisi: Onuachu'nun Golü İptal
3
Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor: Burak Yılmaz'dan 'İlk yarı 3-0' değerlendirmesi
4
Trampolin Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi
5
Şırnak'ta Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası Sona Erdi
6
EuroBasket 2025 Finali: Türkiye ile Almanya Arena Riga'da
7
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye