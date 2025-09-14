Kocaeli'de EuroBasket 2025 Finali Dev Ekrandan İzlendi
İzmit Kent Meydanı'na kurulan dev ekran önünde tarihi final heyecanı yaşandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç, Kocaeli'de kurulan dev ekrandan izlendi.
İzmit ilçesinde vatandaşlar, tarihi final heyecanını Kent Meydanı'nda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.
Türk bayrakları taşıyan ve tezahürat yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekip'e destek verdi.
