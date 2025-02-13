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Kocaeli'de Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası Heyecanı Başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Kocaeli'de Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası'nın 3. ve 4. yarışlarını düzenliyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:52
Kocaeli'de Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası Heyecanı Başladı

Kocaeli'de Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası Hızla Devam Ediyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası'nın 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen bu önemli organizasyonda, birbirinden yetenekli 175 sporcu mücadele ediyor.

Yarışmalar ve Kategoriler

Bu yılki yarışmada kadınlar, erkekler, gençler C, D, E, F ve G kategorilerinde olmak üzere toplam 7 şehirden sporcular yer alıyor. 3. yarışlar, kadınlar, erkekler ile gençler C ve D kategorilerinde, yarın sona erecek. 15-16 Şubat tarihlerinde ise gençler E, F ve G kategorilerinin yer aldığı 4. yarışlar gerçekleştirilecek.

Dereceye Giren Sporculara Madalya

Organizasyonun sonunda, başarılı sporculara madalyaları takdim edilecektir. Kocaeli'de düzenlenen bu yarışlar, gelecek nesil buz pateni yeteneklerinin keşfi için önemli bir platform sunuyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon...

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de start aldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon...

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de start aldı.

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