DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.714.706,74 0,66%

Kocaeli'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası Heyecanı

Kartepe Tırmanma Yarışı Kocaeli'de başladı, 21 sporcu 4 kategoride mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 16:44
Kocaeli'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası Heyecanı

Kocaeli'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası Heyecanı

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen bu heyecan verici etkinlikte, sporcular ilk olarak idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları gerçekleştirdi.

Sporcular ve Kategoriler

Şampiyonanın ikinci aşamasında, toplam 21 sporcu 4 ayrı kategoride kıyasıya bir mücadele sergiliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışların kazananları büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ödül Töreni Heyecanı

Yarışmalar, sporcuların 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmesinin ardından düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak. Kocaeli'deki bu organizasyon, hem katılımcılar hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne olacak.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de...

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı. Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de...

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı. Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karşıyaka Basketbol'da Thomas Akyazılı Ameliyat Oldu
2
Kocaeli'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası Heyecanı
3
Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı: Başkan Ertuğrul Doğan'ın Açıklamaları
4
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Gizem Mısra Aşçı ile Anlaştı
5
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun Etabı Tanıtıldı
6
Elia Viviani, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Yedinci Etabını Kazandı
7
Avrupa Kadınlar Voleybol Kulüpler Birliği İstanbul'da Kuruldu

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi