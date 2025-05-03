Kocaeli'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası Heyecanı

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen bu heyecan verici etkinlikte, sporcular ilk olarak idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları gerçekleştirdi.

Sporcular ve Kategoriler

Şampiyonanın ikinci aşamasında, toplam 21 sporcu 4 ayrı kategoride kıyasıya bir mücadele sergiliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışların kazananları büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ödül Töreni Heyecanı

Yarışmalar, sporcuların 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmesinin ardından düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak. Kocaeli'deki bu organizasyon, hem katılımcılar hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne olacak.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı. Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı. Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.