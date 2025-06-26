Kocaeli'de Uluslararası Güreş Turnuvası Heyecanı Başladı

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başladı.

Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçi bu prestijli organizasyonda mücadele etti. Turnuvanın ilk günü kapatılırken, madalya kazanan sporcular şu şekilde sıralandı:

Kadınlar 50 kilo

Aktenge Keunimjaeva - Özbekistan Svetlana Ankıcheva - Kazakistan Neelam Neelam - Hindistan Aynur Erge - Türkiye

Kadınlar 55 kilo

Pushpa Pushpa - Hindistan Esra Pul - Türkiye Olivia A. Andrich - Almanya Zulfiya Yakhyarova - Kazakistan

Kadınlar 59 kilo

Bediha Gün - Türkiye Diana Kayumova - Kazakistan Ebru Dağbaşı - Türkiye Songül Aydemir - Türkiye

Kadınlar 65 kilo

Kadriye Aksoy Koçak - Türkiye Aslı Demir - Türkiye Duygu Gen - Türkiye Vanja Perez Gersak - Almanya

Kadınlar 72 kilo

Harshita Harshita - Hindistan Svetlana Oknazarova - Özbekistan Haticenur Sarı - Türkiye Nazar Bektaş - Türkiye

Grekoromen stil 55 kilo

Emin Muhammet Çakır - Türkiye Anil Mor - Hindistan Servan Çınar - Türkiye Ömer Halis Recep - Türkiye

Grekoromen stil 63 kilo

Enes Başer - Türkiye Chetan Chetan - Hindistan Servet Angı - Türkiye Hakan Kızılarslan - Türkiye

Grekoromen stil 72 kilo

Furkan Yıldız - Türkiye İstvan K. Vancza - Macaristan Cengiz Arslan - Türkiye Eren Ülkü - Türkiye

Grekoromen stil 82 kilo

Alexander Mikael Johansson - İsveç Ömer Can Doğan - Türkiye Mats Ola Lukas Ahlgren - İsveç İlya Bıtseyeu - Bağımsız sporcu

Grekoromen stil 97 kilo

Abdul Kadir Çebi - Türkiye Beytullah Kayışdağ - Türkiye Uladzislau Pustashylau - Bağımsız sporcu Muhittin Emre Helvacı - Türkiye

Turnuvanın ilerleyen günlerinde, daha heyecan verici mücadeleler ve şampiyonlar belirlenecektir. Tüm sporculara başarılar dileriz!

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, başladı. Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan, dünyanın sayılı güreş organizasyonları arasında yer alan turnuvada, Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçi mücadele edecek.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, başladı. Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan, dünyanın sayılı güreş organizasyonları arasında yer alan turnuvada, Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçi mücadele edecek.