Kocaeli'de Uluslararası Güreş Turnuvası Heyecanı Başladı

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu. Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başladı.
Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçi bu prestijli organizasyonda mücadele etti. Turnuvanın ilk günü kapatılırken, madalya kazanan sporcular şu şekilde sıralandı:
Kadınlar 50 kilo
- Aktenge Keunimjaeva - Özbekistan
- Svetlana Ankıcheva - Kazakistan
- Neelam Neelam - Hindistan
- Aynur Erge - Türkiye
Kadınlar 55 kilo
- Pushpa Pushpa - Hindistan
- Esra Pul - Türkiye
- Olivia A. Andrich - Almanya
- Zulfiya Yakhyarova - Kazakistan
Kadınlar 59 kilo
- Bediha Gün - Türkiye
- Diana Kayumova - Kazakistan
- Ebru Dağbaşı - Türkiye
- Songül Aydemir - Türkiye
Kadınlar 65 kilo
- Kadriye Aksoy Koçak - Türkiye
- Aslı Demir - Türkiye
- Duygu Gen - Türkiye
- Vanja Perez Gersak - Almanya
Kadınlar 72 kilo
- Harshita Harshita - Hindistan
- Svetlana Oknazarova - Özbekistan
- Haticenur Sarı - Türkiye
- Nazar Bektaş - Türkiye
Grekoromen stil 55 kilo
- Emin Muhammet Çakır - Türkiye
- Anil Mor - Hindistan
- Servan Çınar - Türkiye
- Ömer Halis Recep - Türkiye
Grekoromen stil 63 kilo
- Enes Başer - Türkiye
- Chetan Chetan - Hindistan
- Servet Angı - Türkiye
- Hakan Kızılarslan - Türkiye
Grekoromen stil 72 kilo
- Furkan Yıldız - Türkiye
- İstvan K. Vancza - Macaristan
- Cengiz Arslan - Türkiye
- Eren Ülkü - Türkiye
Grekoromen stil 82 kilo
- Alexander Mikael Johansson - İsveç
- Ömer Can Doğan - Türkiye
- Mats Ola Lukas Ahlgren - İsveç
- İlya Bıtseyeu - Bağımsız sporcu
Grekoromen stil 97 kilo
- Abdul Kadir Çebi - Türkiye
- Beytullah Kayışdağ - Türkiye
- Uladzislau Pustashylau - Bağımsız sporcu
- Muhittin Emre Helvacı - Türkiye
Turnuvanın ilerleyen günlerinde, daha heyecan verici mücadeleler ve şampiyonlar belirlenecektir. Tüm sporculara başarılar dileriz!
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, başladı. Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan, dünyanın sayılı güreş organizasyonları arasında yer alan turnuvada, Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçi mücadele edecek.
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, başladı. Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan, dünyanın sayılı güreş organizasyonları arasında yer alan turnuvada, Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçi mücadele edecek.