Kocaeli'de Uluslararası Güreş Turnuvası Tamamlandı: Türkiye Şampiyon Oldu

Kocaeli'de Uluslararası Güreş Turnuvası Sona Erdi
Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası başarıyla tamamlandı. Turnuva, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi ve Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı.
18 ülkeden toplam 600 güreşçinin katıldığı organizasyonda, genel klasmanda Türkiye 175 puanla birinci oldu. Türkiye'nin ardından Kazakistan 132 puanla ikinci, Bulgaristan ise 104 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Dereceye Giren Ülkeler
Turnuvada genel klasman sıralaması şu şekilde sonuçlandı:
- 1- Türkiye (175 puan)
- 2- Kazakistan (132 puan)
- 3- Bulgaristan (104 puan)
Serbest Stilde Dereceye Giren Sporcular
Turnuvanın son gününde serbest stildeki sıkletlerden dereceye giren sporcular ise şu şekilde belirlendi:
- 61 kilo: 1- Emrah Ormanoğlu, 2- Udit Udit (Hindistan), 3- Sardor Ruzimov (Özbekistan), 4- Recep Topal
- 70 kilo: 1- Haydar Yavuz, 2- Nachyn Kuular (Kazakistan), 3- Umut Erdoğan, 4- Vishal Kaliramana (Hindistan)
- 79 kilo: 1- Magomet Evloev (Tacikistan), 2- Ramazan Sarı, 3- İbrahim Metehan Yaprak, 4- Dzhabrail Gadzhiev (Azerbaycan)
- 92 kilo: 1- Ahmed Sultanovich Bataev (Bulgaristan), 2- Alperen Tokgöz, 3- Emirhan Kılıç, 4- Deepak Punia (Hindistan)
- 125 kilo: 1- Mohsen Mansour Siyar (Almanya), 2- Alisher Yergali (Kazakistan), 3- Georgi Lyubomirov Ivanov (Bulgaristan), 4- Hakan Büyükçıngıl
Turnuvanın başarıyla tamamlanmasının ardından, kazanan sporculara madalyaları ve kupaları takdim edildi.
Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda sona erdi.
Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda sona erdi.