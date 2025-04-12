Kocaeli'nin Genç Judocuları, Sambo'da Şampiyonluk İçin Mücadele Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Judo Takımı, genç judocularını sambo sporuna yönlendirdi. 7 sporcusuyla samboda gösterdiği performansla milli takıma seçilen sporcular, uluslararası başarı hedefliyor.

Yaşları 16 ile 21 arasında değişen sporcular Ceylin Mutiş, Necla Şeker, Beytullah Gemici, Kardelen Ayaydın, Semanur Aslan, Ahmet Gökbayrak ve Helin Kaydu, judoya olan ilgileri sayesinde samboya da büyük bir merak geliştirdi. 5-6 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katılan sporcular, buradan 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü. Bu başarıları, samboda iddialı olduklarını kanıtladı.

Antrenör Galip Şentürk: "Samboda Başarılı Olmak İstiyoruz"

Antrenör Galip Şentürk, AA muhabirine verdiği röportajda, sambonun Türkiye'de henüz çok yaygın olmadığını, ancak judocuların bu branşa hızlı bir şekilde uyum sağladığını aktardı. “Judo ve güreş karışımı olan samboda, sport stilinde yarışıyoruz. Belden aşağı ayak tutma serbest, bu nedenle genç sporcularımıza teknikleri ufak ufak öğretiyoruz,” diyerek, yaz döneminde milli takım kamplarına katılacaklarını belirtti.

Başarıya Aç Tüyolar: Helin Kaydu ve Beytullah Gemici

Şampiyonada büyükler kategorisi 59 kiloda üçüncü olan Helin Kaydu, judoya 9 yıl önce başlamış ve samboya geçiş yaparak milli takım kadrosuna girmeye hak kazanmıştır. Helin, “Judoyla sambonun benzer teknikleri var, bu yüzden sanki yıllardır sambo yapıyormuşuz gibi hissediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Gençler kategorisi 79 kiloda Türkiye şampiyonu olan Beytullah Gemici ise, “Judo ve samboyu birlikte yürütebileceğime inanıyorum. Sonuçta her ikisi de savunma sporu,” dedi ve bu iki branşta da başarı hedeflediğini vurguladı.

Turnuvada farklı kategorilerde başarı elde eden diğer sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da kendilerini göstermeye hazırlanıyorlar. Ceylin Mutiş, “Katıldığım ilk şampiyonada derece elde etmek beni mutlu etti,” derken, Kardelen Ayaydın, kendilerini geliştirmeye devam ederek milli takım kampında yoğun çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Kocaeli'de genç judocular, teknik açıdan benzerlik gösteren Rus dövüş sporu "sambo"da ortaya koydukları performansla seçildikleri milli takımda uluslararası başarı hedefliyor. Yaşları 16 ile 21 arasında değişen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Judo Takımı sporcuları Ceylin Mutiş, Necla Şeker, Beytullah Gemici, Kardelen Ayaydın, Semanur Aslan, Ahmet Gökbayrak ve Helin Kaydu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde yaz döneminde yapılacak kamplarda Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanacak.

Kocaeli'de genç judocular, teknik açıdan benzerlik gösteren Rus dövüş sporu "sambo"da ortaya koydukları performansla seçildikleri milli takımda uluslararası başarı hedefliyor. Yaşları 16 ile 21 arasında değişen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Judo Takımı sporcuları Ceylin Mutiş, Necla Şeker, Beytullah Gemici, Kardelen Ayaydın, Semanur Aslan, Ahmet Gökbayrak ve Helin Kaydu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde yaz döneminde yapılacak kamplarda Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanacak.