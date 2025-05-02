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Kocaeli’nin Milli Karatecileri İlk Madalya Peşinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un genç karatecileri, uluslararası arenada madalya kazanmanın hedefinde.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:36
Kocaeli’nin Milli Karatecileri İlk Madalya Peşinde

Kocaeli’nin Karaten Şampiyonları Uluslararası Başarı İçin Hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecileri Melis Uran, Azra Koyun ve Bilal Yusuf Uçak, yaklaşan Balkan Şampiyonası ve Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonasında uluslararası alanda ilk madalyalarını kazanmayı hedefliyorlar.

10-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonası'nda, 11 yaşındaki Melis Uran şampiyon, 14 yaşındaki Bilal Yusuf Uçak ikinci ve yine 14 yaşındaki Azra Koyun üçüncü olarak dikkat çekti.

Eldikleri başarılı sonuçlarla, Melis, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Karadağ'da yapılacak 29. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'na katılma hakkı kazanırken, Bilal ve Azra ise 1-3 Ağustos'ta Rize'de gerçekleşecek olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası'na katılacak.

Hazırlıklarını Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde sürdüren milli karatecilerin antrenörleri Tayfun Yıldız, Toygun Akyıldız ve Sevgi Ertuğ eşliğinde devam ediyor.

Antrenör Tayfun Yıldız: "Bizleri Gururlandırıyorlar"

Antrenör Tayfun Yıldız, sporcuların geçen yıl da Balkan Şampiyonası'na katıldığını ve bu yıl madalyayla dönerek uluslararası arenadaki ilk başarılarını elde etmek istediklerini ifade etti. Yıldız, “Kulübümüzdeki ablaları ve abilerinin dünya şampiyonlukları var. Onları örnek alarak yola devam ediyorlar. Bu başarıların onlara da nasip olacağına inanıyoruz.” dedi.

Ayrıca, Yıldız, kulüpteki kadın sporcuların son 3 yıldır, erkeklerin ise 2 yıldır Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, “Biz de minikler olarak o başarıların altında kalmamak adına mücadele veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Melis Uran: "Balkan Şampiyonu Olmak İstiyorum"

Milli sporcu Melis Uran, geçen yıl üçüncü olduğu Türkiye Şampiyonası'nda bu yıl altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Karadağ'da katılacağı Balkan Şampiyonası için heyecanlı olduğunu belirten Melis, “Balkan şampiyonu olmak istiyorum. Ardından hedeflerim arasında dünya şampiyonluğu var.” dedi.

Karateye 6 yıl önce tesadüfen başladığını anlatan Melis, ailesinin sporcu geçmişinin kendisine destek olduğunu ifade etti.

Azra Koyun ve Bilal Yusuf Uçak’ın Hedefleri

Milli karateci Azra Koyun, cimnastik yaparken gördüğü bir posterin etkisiyle karateye başladığını söyledi. Bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan Azra, “Hedefim dünya şampiyonu olmak.” diye konuştu.

Diğer bir milli karateci Bilal Yusuf Uçak ise çeşitli turnuvada dereceler aldığını ve hedefinin milli formayla uluslararası yarışmalarda altın madalya kazanmak olduğunu aktardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecileri Melis Uran (solda), Azra Koyun...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecileri Melis Uran (solda), Azra Koyun (sağda) ve Bilal Yusuf Uçak (sağ 2), Balkan Şampiyonası ile Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası'nda uluslararası alanda ilk madalyalarını kazanmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecileri Melis Uran (solda), Azra Koyun...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecileri Melis Uran (solda), Azra Koyun (sağda) ve Bilal Yusuf Uçak (sağ 2), Balkan Şampiyonası ile Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası'nda uluslararası alanda ilk madalyalarını kazanmayı hedefliyor.

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