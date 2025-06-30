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Kocaeli'nin Pehlivanları Kırkpınar'a Hazır: Hedef Zafer

Kocaeli Kağıtspor Kulübü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zirveyi hedefliyor. Tecrübeli ve genç güreşçiler Edirne'de sahne alacak.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 11:33
Kocaeli'nin Pehlivanları Kırkpınar'a Hazır: Hedef Zafer

Kocaeli, Ustaların Tecrübesi ve Gençlerin Heyecanıyla Kırkpınar'da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin, 4-6 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de düzenlenecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde deneyimli pehlivanlar ve genç güreşçilerin başarı hedeflediğini duyurdu.

32 Sporcu ile Kırkpınar’a Katılım

Kocaeli’nin ekibi, yağlı güreşin en prestijli organizasyonunda 9 farklı boyda 32 sporcu ile temsil edilerek, hem tecrübe hem de dinamizmle er meydanında yer alacak. Bu yıl baş boyda güreşecek Faruk Akkoyun, Nedim Gürel, Serhat Balcı ve Seçkin Duman gibi sportmenler, genç güreşçilerin de bu atmosferde yer alacak olmasının heyecanını artırdığını belirtti.

Başarı Hedefi: Kocaeli’yi Geçmişe Döndürmek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yağlı güreş sahasında yapılan hazırlıkların ardından, Recep Kara’nın tecrübelerinden faydalanan sporcular, eski şampiyonlukları kazandırmak için gereken motivasyonu buluyor.

Ercin, “Hedefimiz hem yağlı güreşte hem de minderde Kocaeli'yi eski günlerine geri döndürmek” diyerek, altyapıdan yetişen genç güreşçilere güvendiğinin altını çizdi. “İnşallah ileride gelişen gençlerle tekrar kemeri ebedi olarak alacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Takım Kaptanı Akkoyun: İddialıyız

Takım kaptanı Faruk Akkoyun, her boyda iddialı olduklarının altını çizerek, hazırlık döneminin verimli geçtiğini belirtti. “Gençlerin hepsi derece yapacak potansiyelde. Tecrübesizliğlerini deneyimli hocalarımızla düzelttik” ifadelerini kullandı.

Recep Kara: Ata Sporu Gelişiyor

Dört kez Kırkpınar başpehlivanı unvanını kazanmış Recep Kara, gençlere rol model olmanın önemini vurguladı. “Ata sporu yağlı güreş Türkiye’nin dört bir yanında ilgiyle takip ediliyor. Artık her tarafta seyirci kitlemiz var” diyerek, gençlerin bu süreçte sağladığı motivasyonu önemine dikkat çekti.

Kara, “Biz sahalara çıktığımızda gençlerimize rol model oluyoruz. Büyük bir birliktelikle ata sporumuzu layık olduğu yere taşıyacağız” diyerek geleceğe yönelik umut dolu mesajlar verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün deneyimli pehlivanları ile genç güreşçileri, 4-6...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün deneyimli pehlivanları ile genç güreşçileri, 4-6 Temmuz'da Edirne'de düzenlenecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zirveyi hedefliyor. Sporcular, bu yıl Kırkpınar'da güreşemeyecek olan 4 kez başpehlivan ünvanı alan Recep Kara'nın (fotoğrafta) tecrübelerinden de yararlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün deneyimli pehlivanları ile genç güreşçileri, 4-6...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün deneyimli pehlivanları ile genç güreşçileri, 4-6 Temmuz'da Edirne'de düzenlenecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zirveyi hedefliyor. Sporcular, bu yıl Kırkpınar'da güreşemeyecek olan 4 kez başpehlivan ünvanı alan Recep Kara'nın (fotoğrafta) tecrübelerinden de yararlanıyor.

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