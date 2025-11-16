Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'nda Kadın Sporcular Zorlukları Anlattı

Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'nda kadın sporcular sahne aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumunun son gününde, kadın sporcular ve spor yazarları deneyimlerini paylaştı. Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kadın Gözünden Kocaeli Spor Tarihi" başlıklı oturumda kadın ve engelli sporcuların yaşadığı zorluklar öne çıktı.

Oturumu, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Özlem Töre yönetti. Konuşmacılar arasında eski basketbolcu ve akademisyen Doç. Dr. Yeşim Körmükçü, halter antrenörü Şule Şahbaz ve işitme engelli milli karateci İrem Topaloğlu yer aldı.

Yeşim Körmükçü: "Ayakkabı bulamazdık"

Doğma büyüme İzmitli olduğunu belirten Doç. Dr. Yeşim Körmükçü, sempozyumu bir hafıza etkinliği olarak nitelendirdi ve geçmişle bugünü karşılaştırmanın güçlüğüne dikkat çekti. Körmükçü, "Ben Yeşim Hocaysam bunu bu kente ve bu kentin sporuna borçluyum. Bu şehre borcum var ve bunu gençlere destek olarak sürdürmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Körmükçü, sporun eskiden çok daha kısıtlı imkânlarla yürüdüğünü vurgulayarak, "Ayakkabı bulamazdık. Yurtdışından ayakkabı gelmesini beklerdik. Teknoloji çocukları spordan uzak tutuyor ama imkânlar da çok fazla. İlerlemek isteyenler için çok fazla seçenek var. Amatör ruhu tekrar canlandırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şule Şahbaz: "9 Avrupa rekoru kırdım ama yeteri kadar ilgi gösterilmiyor"

Halter antrenörü Şule Şahbaz, kadınların halter sporunda zorlu koşullarla mücadele ettiğini anlattı. Şahbaz, "Eskiden kadın halteri çok zordu, halterci demek bile çok zordu. Avrupa’da ve dünyada birçok rekor kırdım. Çok emek sarf ettim. Bir kadın olarak bir sporcu olmak hala çok zor. Aşılması gereken çok yol var." dedi.

Şahbaz, "9 Avrupa rekoru kırdım ama yeteri kadar ilgi gösterilmiyor. Biz başarılı kadınlar her yerde varız. Tanıtılmadığımız için bizi kimse tanımıyor" değerlendirmesini yaptı ve yurtdışından teklif almasına karşın Türkiye'den ayrılmak istemediğini belirtti.

Ayrıca antrenörlük faaliyetleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gülen Yüzler birimiyle ev ev gezdiğini, eve hapsolan engellileri spora kazandırdığını anlattı: "Eve hapsolan engellilere spor yaptırmak istiyordum. Gülen Yüzler birimiyle ev ev gezdim, hepsini evden çıkardım. Birçok sporcu bularak onları çalıştırdım. Kocaeli’ye madalya getiren isimler oldu. Engelli Milli Takımı’nda yer aldım ve 53 madalya kazandık. O dönem Kağıtspor bize destek oldu."

İrem Topaloğlu: "Babaannem bana ’Yapamazsın zorlanırsın’ dedi"

İşitme engelli milli karateci İrem Topaloğlu, 19 yaşında karateyle tanıştığını anlattı. Ailesinde yaşanan ayrılığa rağmen spora olan ilgisini sürdürdüğünü belirten Topaloğlu, "Anne ve babam ayrılınca beni babaannem büyüttü. Spora çok ilgim vardı ama babaannem bana ’Yapamazsın zorlanırsın’ dedi. Ben ise mücadele ettim ve 19 yaşında karateyle tanıştım." dedi.

Topaloğlu, motivasyonunu diğer işitme engelli gençlere ilham olmak olarak açıkladı ve iletişim sorunlarına rağmen "İşitme engelli sporcular asla pes etmesinler, bizleri örnek alsınlar" çağrısında bulundu.

Spor yazarları Kocaeli’nin spor hafızasını değerlendirdi

KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Zeki Kutlunun moderatörlüğünde düzenlenen ikinci oturumda spor yazarları Erdal Hoş ve Hayri Beşer Kocaeli’nin spor hafızasını konuştu. Spor yorumcusu Erdal Hoş, Kocaelisporu "Avrupai bir hikaye" olarak nitelendirerek, varlıktan yokluğa düşüp yeniden ayağa kalkma sürecini örnek gösterdi.

Spor yazarı Hayri Beşer ise Kocaeli’nin kozmopolit yapısının spor için büyük bir zenginlik olduğunu vurguladı: "Kocaeli, Türkiye’nin konserve edilmiş halidir. Bu kadar kozmopolit olması spor açısından da büyük zenginlik. Bazı şehirler sadece bir branşta nam salmıştır ama Kocaeli’nin tarihine baktığımızda her branştan sporcu yetişmiştir." Beşer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin amatör spora yatırımlarını ve Kağıtspor’un çok branşlı faaliyetlerini de tebrik etti.

Tepük oyunu sunumu

Sempozyumda ayrıca KOÜ Öğretim Üyesi Mehmet Zeki Kutlu geçmişten günümüze "Tepük" oyunu hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

KOCAELİ SPOR TARİHİ SEMPOZYUMU'NUN SON GÜNÜNDE, KADIN SPORCULARIN YAŞADIKLARI ZORLUKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ.