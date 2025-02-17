Kocaelispor 25. Haftada Liderliğini Sürdürdü!

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta sonuçları ve puan durumu belirlendi. Kocaelispor, liderliğini korurken, önemli maçlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 22:47
Kocaelispor 25. Haftada Liderliğini Sürdürdü!

Trendyol 1. Lig'de 25. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta tamamlandı ve Kocaelispor 54 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın kapanış maçlarında Sakaryaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken, Solwie Energy Fatih Karagümrük de Şanlıurfaspor ile 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

25. Haftanın Önemli Maç Sonuçları

  • Yeni Malatyaspor - Manisa FK: 0-6
  • Kocaelispor - Ahlatcı Çorum FK: 2-0
  • Alagöz Holding Iğdır FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-0
  • Geosis Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
  • Gençlerbirliği - Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0
  • Esenler Erokspor - Erzurumspor: 1-2
  • Teksüt Bandırmaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0
  • Adanaspor - Central Hospital Ümraniyespor: 1-1
  • Solwie Energy Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor: 1-1
  • Sakaryaspor - MKE Ankaragücü: 2-2

Puan Durumu

25. hafta itibarıyla puan durumu şöyle şekillendi:

  • Kocaelispor: 25 maç, 54 puan
  • Solwie Energy Fatih Karagümrük: 25 maç, 46 puan
  • Erzurumspor FK: 25 maç, 43 puan
  • Gençlerbirliği: 25 maç, 43 puan (Averaj ile dördüncü)
  • Teksüt Bandırmaspor: 25 maç, 34 puan

Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

26. Hafta Maç Programı

26. hafta maçları ise şu şekilde planlanmıştır:

  • 21 Şubat Cuma: 20.00 Manisa FK - Geosis Boluspor (19 Mayıs)
  • 22 Şubat Cumartesi:
    • 13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği (Aktepe)
    • 13.30 Şanlıurfaspor - Kocaelispor (11 Nisan)
    • 16.00 Ahlatcı Çorum FK - Adanaspor (Şehir Stadı)
    • 19.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
    • 19.00 MKE Ankaragücü - Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)
  • 23 Şubat Pazar:
    • 13.30 Erzurumspor - Alagöz Holding Iğdır FK (Kazım Karabekir)
    • 13.30 Siltaş Yapı Pendikspor - Esenler Erokspor (Pendik)
    • 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Yeni Malatyaspor (Diyarbakır)
    • 19.00 Central Hospital Ümraniyespor - Sakaryaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

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