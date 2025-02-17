Kocaelispor 25. Haftada Liderliğini Sürdürdü!

Trendyol 1. Lig'de 25. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta tamamlandı ve Kocaelispor 54 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın kapanış maçlarında Sakaryaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken, Solwie Energy Fatih Karagümrük de Şanlıurfaspor ile 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

25. Haftanın Önemli Maç Sonuçları

Yeni Malatyaspor - Manisa FK: 0-6

- Manisa FK: 0-6 Kocaelispor - Ahlatcı Çorum FK: 2-0

- Ahlatcı Çorum FK: 2-0 Alagöz Holding Iğdır FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-0

- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-0 Geosis Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

- Amed Sportif Faaliyetler: 0-0 Gençlerbirliği - Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0

- Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0 Esenler Erokspor - Erzurumspor: 1-2

- Erzurumspor: 1-2 Teksüt Bandırmaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0

- Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0 Adanaspor - Central Hospital Ümraniyespor: 1-1

- Central Hospital Ümraniyespor: 1-1 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor: 1-1

- Şanlıurfaspor: 1-1 Sakaryaspor - MKE Ankaragücü: 2-2

Puan Durumu

25. hafta itibarıyla puan durumu şöyle şekillendi:

Kocaelispor: 25 maç, 54 puan

25 maç, 54 puan Solwie Energy Fatih Karagümrük: 25 maç, 46 puan

25 maç, 46 puan Erzurumspor FK: 25 maç, 43 puan

25 maç, 43 puan Gençlerbirliği: 25 maç, 43 puan (Averaj ile dördüncü)

25 maç, 43 puan (Averaj ile dördüncü) Teksüt Bandırmaspor: 25 maç, 34 puan

Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

26. Hafta Maç Programı

26. hafta maçları ise şu şekilde planlanmıştır: