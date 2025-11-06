Kocaelispor’a 75 Dönümlük Yeni Tesis: Sevindikli’de İlk Kazma Vuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Sevindikli’de 75 dönümlük Kocaelispor tesisinin inşaatına başladı; 7 saha, kapalı alanlar ve geniş spor donatıları planlanıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:27
İnşaat çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelisporun tesis ihtiyacını karşılamak ve kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesinde yeni spor tesisi inşaatına başladı. Proje, 75 dönümlük bir alanda hayata geçirilecek.

Şantiye alanında temel donatı imalatları sürerken, çevre ihata duvarının beton döküm çalışmaları aralıksız yürütülüyor. Mevcut tribünün yıkımı tamamlanma aşamasına gelirken, gölet alanında dolgu çalışmaları devam ediyor.

Proje ve donatılar

Tesisin planlamasında 14.800 m² kapalı alan ve 59.700 m² saha ve açık spor alanı olarak ayrılmış bölümler yer alıyor. Kocaelispor tarafından kullanılmak üzere tasarlanan projede, yerden ısıtmalı hibrit çim, doğal çim ve sentetik çim olmak üzere farklı zeminlere sahip toplam 7 futbol sahası inşa edilecek.

Proje kapsamında ayrıca kaleci antrenman sahası, kapalı halı saha, tenis ve basketbol sahaları, 1032 seyirci kapasiteli iki tribün, yüzme havuzu, şok havuzu, fin hamamı, sauna, fitness salonu ve fizyoterapi odası gibi sporcu ve tesis ihtiyaçlarını karşılayacak donatılar yer alacak.

Belediye yetkilileri, tesis hizmete girdiğinde Kocaelispor’un altyapı ve profesyonel faaliyetlerine önemli katkı sunmasının beklendiğini belirtti.

