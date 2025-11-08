Kocaelispor'da Petkovic Yine Yok: Galatasaray Maçı Öncesi Eksikler

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 12. haftasında Galatasaray'ı ağırlıyor; sakatlığı süren Bruno Petkovic kadroda yok. Selçuk İnan yönetiminde 16 yıl sonra randevu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:12
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, yarın saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda lider Galatasaray ile karşılaşacak. 35 bine yakın taraftarının önünde puan veya puanlar arayacak Körfez ekibi hazırlıklarını tamamladı. Futbolculuk döneminde Galatasaray ile birçok şampiyonluk yaşayan ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, Kocaelispor’un teknik direktörü olarak sahada galibiyet hedefleyecek.

16 yıl sonra randevu

Bu sezonun yeni ekiplerinden Kocaelispor ile Galatasaray en son 22 Şubat 2009 tarihinde karşılaştı; o maçta Kocaelispor deplasmanda 5-2 galip ayrıldı. Aynı sezon oynanan iç saha maçını Galatasaray 4-1 kazandı. İki takımın tarihteki ilk müsabakası ise 7 Aralık 1980 tarihinde İstanbul'da oynandı ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı.

Petkovic kadroda olmayacak

Antrenmanda şut çekerken sakatlanarak ülkesinde tedavi gören Hırvat golcü Bruno Petkovic kadroda yer almayacak. Petkovic en son 4 Ekim'de oynanan Eyüpspor maçında forma giymişti. Tedavisi süren ve hafta içi takımla çalışmalara başlayan Massadio Haidara'nın kadroda yer bulması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara katılamayan Rigoberto Rivas'ın ise 21 kişilik kadroda olması beklenmiyor.

Sarı kart sınırındaki oyuncular

Kocaelispor'da Galatasaray maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Botond Balogh ve Serdar Dursun. Bu oyuncular sarı kart görmeleri halinde sonraki hafta Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.

Gol ve asist istatistikleri

Takımda gol yükünü çeken isimler Bruno Petkovic ve Tayfur Bingöl. Petkovic 2'si penaltıdan olmak üzere 4 gol atarken, Tayfur Bingöl de 4 gol sevinci yaşadı. Ayrıca Habib Ali Keita ve Serdar Dursun'un 1'er golü bulunuyor.

Kocaelispor'un ligde gol averajı -5. Ev sahibi olduğu maçlarda en çok son 15 dakikada gol kaydetti; bu dilimde rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 2 gol yedi. En çok asist yapan oyuncu Keita (2 asist) olurken, Can Keleş, Karol Linetty ve Rivas 1'er asistle onu takip ediyor.

