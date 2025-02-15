Kocaelispor'dan Çorum FK'ya 2-0'lık Galibiyet: Taşdemir ve Özbalta'nın Açıklamaları

Kocaelispor'dan 2-0'lık Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, son 3 haftada oynadıkları tüm maçları gol yemeden kazandıkları için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İsmet Taşdemir'in İfadeleri

Taşdemir, basın toplantısında, "Bir haftada 3 maç üst üste oynayıp 3'ünde de galip gelmek, gol yemeden galip gelmek çok önemli" ifadelerini kullandı. Ayrıca, maçta rakibin 10 kişi kalmasının kendilerine rahat bir oyun sunma imkanı sağladığını vurguladı. Takımının gösterdiği performanstan dolayı duyduğu memnuniyetin altını çizen Taşdemir, "Ligin lideriyseniz, rakipler açısından da daha zor maçlar. Bizim açımızdan da çok şükür, 3'ünü de kayıpsız atlattık. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Çorum temsilcisine de tebriklerini ileten Taşdemir, "Gerçekten çok iyi oynadılar. İyi hazırlanmışlar ki 2 senedir bir arada oynayan bir takım. Oyunları da çok doğru ve iyi. Böyle bir rakibi yendiğimiz için mutluyum" şeklinde konuştu.

Özbalta'nın Değerlendirmesi

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise, takımının oyuna iyi başladığını belirtti ama erken gelen golle geriye düştüklerini ifade etti. Özbalta, Ferhat Yazgan'ın 56. dakikada gördüğü kırmızı kartın kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "11 kişiye karşı 10 kişi oynamak kolay olmuyor. Coşkulu, istekli bu seneki Kocaelispor. Gerçekten bizler açısından çok kolay olmadı" dedi.

Özbalta, Kocaelisporlu oyuncuları ve taraftarları tebrik ederken, kendi oyuncularıyla da gurur duyduğunu belirtti. Ayrıca, ligde ilk 7 arasında kalmak istediklerini sözlerine ekledi.

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Kocaelispor ile Ahlatcı Çorum FK, Kocaeli Yıldızentegre Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kocaelispor'dan Ahmet Oğuz (solda) ile Ahlatcı Çorum FK'den Burak Süleyman (sağda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Kocaelispor ile Ahlatcı Çorum FK, Kocaeli Yıldızentegre Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kocaelispor'dan Ahmet Oğuz (solda) ile Ahlatcı Çorum FK'den Burak Süleyman (sağda) mücadele etti.