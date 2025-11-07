Kocaelispor'dan kombine sahiplerine çağrı: 'Gelmeyecekseniz biletinizi kulübe devredin'

Kocaelispor, Galatasaray maçına gelmeyecek kombine sahiplerinden biletlerini kulübe devretmelerini istedi; yeniden satıştan elde edilen gelirin %41'i kombine sahibine verilecek.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:55
Kocaelispor'dan kombine sahiplerine çağrı: 'Gelmeyecekseniz biletinizi kulübe devredin'

Kocaelispor'dan kombine sahiplerine kazan-kazan çağrısı

Galatasaray maçı için kulübe bilet devri ve re-sale uygulaması

Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanan Kocaelispor, maça gitmeyecek kombine kart sahibi taraftarlara çağrı yaptı. Kulüp, bu maça özel devredilecek kombine biletleri yeniden satışa çıkaracağını ve elde edilen gelirin bir kısmını kombine sahibine aktaracağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, Pazar günü saat 17.00'de lider Galatasaray'ı ağırlayacak. 34.829 kişi kapasiteli Turka Kocaeli Stadyumu'nda 21.319 koltuk kombine bilet olarak taraftara satıldı. Kulüp, ev sahibi olarak satışa çıkardığı kalan koltukların da büyük kısmını tükettiklerini bildirdi.

Kocaelispor, maça gelmeyecek kombine kartlı taraftarlardan biletlerini kulübe devretmelerini talep etti. Devredilen kombine biletler Galatasaray maçı için 2.000 TL'den genel satışa çıkarılacak ve bilet gelirinin yüzde 41'i koltuk sahibi taraftara aktarılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada öncelikle taraftarlara "Maça gel" çağrısında bulunuldu. Açıklamada yer alan bölüm şöyle:

"Tüm taraftarlarımızın malumu olduğu üzere takımımızın hafta sonu oynayacağı müsabakada taraftarlarımıza çok ihtiyacımız olacaktır. Bu sebeple, toplam 21.319 adet sezonluk kombine sahibi taraftarımızın müsabakaya gelmesi çok büyük önem arz etmektedir. Müsabakaya gelemeyecek olan kombine sahibi taraftarlarımızı kombinelerini bu müsabakaya özel olarak kulübümüze devrederek ‘Biletin tekrar satışa sunulması’ bir diğer ifade ile re-sale uygulamasından yararlanmaya davet ediyoruz. Müsabakaya gelemeyecek olan tüm sezonluk kombine sahiplerini kombinelerini kulübümüze devretmelerini talep etmekteyiz. Re-sale uygulaması ile hem kulübümüz hem de taraftarlarımız kazanacak ilaveten stadyumumuzda, kulübümüzün itici gücü olan taraftarımıza en çok ihtiyacımız olan bu önemli müsabakada boş koltuk kalmayacaktır."

Uygulamanın finansal detayları da paylaşıldı. Kulüp, re-sale oranını yüzde 41 olarak belirlediğini açıkladı. Örnek uygulama şu şekilde:

"Müsabakaya gelemeyecek olan kombine sahibi bir taraftarımız kombinelerini kulübe devrettiğinde ve kulübümüz devredilen kombineyi genel satış tutarı olan 2.000 TL ile sattığında, satılan bilet tutarının 1.180 TL'si kulübümüze ödenecek olup 820 TL (yüzde 41)'si kombine sahibinin Passolig kartına para puan olarak Passolig tarafından tanımlanacaktır. Tanımlanan para puan, 2026-2027 sezonu kombine alımında kombine için ödenmesi gereken ücretten mahsup edilecek ve re-sale uygulamasından yararlanan kombine sahibimiz kombinesini 820 TL daha ucuza alacaktır."

Kocaelispor'un çağrısı, hem stadyumda doluluk sağlamak hem de kombine sahibi taraftarların maddi kaybını azaltmak amacıyla hayata geçiriliyor.

SÜPER LİG’DE HAFTA SONU GALATASARAY’I KONUK ETMEYE HAZIRLANAN KOCAELİSPOR’DA MAÇA GİTMEYECEK...

SÜPER LİG’DE HAFTA SONU GALATASARAY’I KONUK ETMEYE HAZIRLANAN KOCAELİSPOR’DA MAÇA GİTMEYECEK KOMBİNE KART SAHİBİ TARAFTARA ÇAĞRI YAPILDI. BU MAÇA ÖZEL BİLETLERİN KENDİLERİNE DEVREDİLMESİNİ İSTEYEN KOCAELİSPOR, YENİDEN SATIŞA KOYACAKLARI BİLETTEN ELDE EDİLEN GELİRİN YÜZDE 41’İNİ DE KOLTUK SAHİBİ TARAFTARA VERECEĞİNİ AÇIKLADI

SÜPER LİG’DE HAFTA SONU GALATASARAY’I KONUK ETMEYE HAZIRLANAN KOCAELİSPOR’DA MAÇA GİTMEYECEK...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boccede Dünya Hedefi: Ayşenur Nazlı Korkmaz İspanya'ya Hazırlanıyor
2
Muğla Büyükşehir Bisiklet Takımı Kıta Takımı Statüsüne Kabul Edildi
3
Sabri Kıroğlu'nun Hedefi: Tokyo Deaflympics'te Altın Madalya
4
Senoz Vadisi'nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası — 8-9 Kasım 2025
5
Elazığlı Emre Kara U16 Hentbol Milli Takım Kampına Davet Edildi
6
Eski Sivassporlu Claudemir, Serhiy Rybalka ve Petar Skuletic’e Vergi Şoku

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı