Kocaelispor'dan kombine sahiplerine çağrı: 'Gelmeyecekseniz biletinizi kulübe devredin'

Kocaelispor'dan kombine sahiplerine kazan-kazan çağrısı

Galatasaray maçı için kulübe bilet devri ve re-sale uygulaması

Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanan Kocaelispor, maça gitmeyecek kombine kart sahibi taraftarlara çağrı yaptı. Kulüp, bu maça özel devredilecek kombine biletleri yeniden satışa çıkaracağını ve elde edilen gelirin bir kısmını kombine sahibine aktaracağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, Pazar günü saat 17.00'de lider Galatasaray'ı ağırlayacak. 34.829 kişi kapasiteli Turka Kocaeli Stadyumu'nda 21.319 koltuk kombine bilet olarak taraftara satıldı. Kulüp, ev sahibi olarak satışa çıkardığı kalan koltukların da büyük kısmını tükettiklerini bildirdi.

Kocaelispor, maça gelmeyecek kombine kartlı taraftarlardan biletlerini kulübe devretmelerini talep etti. Devredilen kombine biletler Galatasaray maçı için 2.000 TL'den genel satışa çıkarılacak ve bilet gelirinin yüzde 41'i koltuk sahibi taraftara aktarılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada öncelikle taraftarlara "Maça gel" çağrısında bulunuldu. Açıklamada yer alan bölüm şöyle:

"Tüm taraftarlarımızın malumu olduğu üzere takımımızın hafta sonu oynayacağı müsabakada taraftarlarımıza çok ihtiyacımız olacaktır. Bu sebeple, toplam 21.319 adet sezonluk kombine sahibi taraftarımızın müsabakaya gelmesi çok büyük önem arz etmektedir. Müsabakaya gelemeyecek olan kombine sahibi taraftarlarımızı kombinelerini bu müsabakaya özel olarak kulübümüze devrederek ‘Biletin tekrar satışa sunulması’ bir diğer ifade ile re-sale uygulamasından yararlanmaya davet ediyoruz. Müsabakaya gelemeyecek olan tüm sezonluk kombine sahiplerini kombinelerini kulübümüze devretmelerini talep etmekteyiz. Re-sale uygulaması ile hem kulübümüz hem de taraftarlarımız kazanacak ilaveten stadyumumuzda, kulübümüzün itici gücü olan taraftarımıza en çok ihtiyacımız olan bu önemli müsabakada boş koltuk kalmayacaktır."

Uygulamanın finansal detayları da paylaşıldı. Kulüp, re-sale oranını yüzde 41 olarak belirlediğini açıkladı. Örnek uygulama şu şekilde:

"Müsabakaya gelemeyecek olan kombine sahibi bir taraftarımız kombinelerini kulübe devrettiğinde ve kulübümüz devredilen kombineyi genel satış tutarı olan 2.000 TL ile sattığında, satılan bilet tutarının 1.180 TL'si kulübümüze ödenecek olup 820 TL (yüzde 41)'si kombine sahibinin Passolig kartına para puan olarak Passolig tarafından tanımlanacaktır. Tanımlanan para puan, 2026-2027 sezonu kombine alımında kombine için ödenmesi gereken ücretten mahsup edilecek ve re-sale uygulamasından yararlanan kombine sahibimiz kombinesini 820 TL daha ucuza alacaktır."

Kocaelispor'un çağrısı, hem stadyumda doluluk sağlamak hem de kombine sahibi taraftarların maddi kaybını azaltmak amacıyla hayata geçiriliyor.

SÜPER LİG’DE HAFTA SONU GALATASARAY’I KONUK ETMEYE HAZIRLANAN KOCAELİSPOR’DA MAÇA GİTMEYECEK KOMBİNE KART SAHİBİ TARAFTARA ÇAĞRI YAPILDI. BU MAÇA ÖZEL BİLETLERİN KENDİLERİNE DEVREDİLMESİNİ İSTEYEN KOCAELİSPOR, YENİDEN SATIŞA KOYACAKLARI BİLETTEN ELDE EDİLEN GELİRİN YÜZDE 41’İNİ DE KOLTUK SAHİBİ TARAFTARA VERECEĞİNİ AÇIKLADI