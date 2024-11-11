Kocaelispor'dan Sakaryaspor Maçındaki Gerginliğe Sert Tepki

Kocaelispor'dan Açıklama

Kocaelispor Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor ile oynanan maçta yaşanan gerginliklere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Kulüp, maç sonrası soyunma odası koridorlarında yaşanan fiziki saldırıların ciddiyetini vurguladı.

Yaşanan Saldırılar

Açıklamada, müsabaka sırasında sahaya atılan yabancı maddeler ile soyunma odası koridorlarında kafilelerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların kabul edilemez olduğu ifade edildi. Kocaelisporlu futbolcuların, galibiyet sevinçlerini bir kenara bırakarak soyunma odasına yöneldikleri belirtildi.

Yetkililere Eleştiri

Kulüp, sahaya yabancı maddelerin atılmasına ve soyunma odası koridorlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasına dikkat çekerek, bu durumu sağlayan tüm yetkililer için bir kınama gerçekleştirdi. Açıklamada, "Ne yazık ki müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında olmaması gereken akreditesiz kişiler organize şekilde futbolcularımız ve teknik heyetimize karşı alçakça saldırılarda bulunmuştur" ifadesine yer verildi.

Tespit ve Gelecek Adımlar

Ayrıca, fiziki saldırıda bulunan kişilerin çoğunun rakip takım yönetim kurulu üyeleri ve görevlileri olduğu belirtilerek, bu kişilerin kulüp yetkilileri tarafından hızlıca tespit edildiği ve gerekli işlemler için Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildiği ifade edildi.

Futbolculara Sağlık Kontrolü

Kocaelispor futbolcuları Ahmet Sağat, Ahmet Oğuz, Gökhan Değirmenci, Mesut Can Tunalı ve teknik heyetten Burak Akalp ile kulüp doktoru Gürbey Kahveci’nin saldırıya maruz kaldığı ve bunun akabinde sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kocaelispor Kulübü, "Bulunduğu her platformda kendine yakışan bir tutum sergileyerek, bu süreçte de aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir" şeklinde açıklamada bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.