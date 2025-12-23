Kocaelispor - Erzurumspor Seremonisinde Filistin Pankartı

Kocaelispor - Erzurumspor Seremonisinde Filistin Destek Pankartı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu Maçı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda oynanan karşılaşmada, Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor ile Trendyol 1. Lig takımı Erzurumspor FK sahaya çıktı.
Karşılaşma öncesinde oyuncular seremoniye Filistin’e destek amacıyla düzenlenecek mitinge davet pankartıyla çıktı.
Pankartta: "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata"
Bu uygulama, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ilk maçında dikkat çekti.
