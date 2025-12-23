DOLAR
Kocaelispor - Erzurumspor Seremonisinde Filistin Pankartı

Kocaelispor-Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası maçında oyuncular, Filistin’e destek için "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" pankartıyla sahaya çıktı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:17
Kocaelispor - Erzurumspor Seremonisinde Filistin Destek Pankartı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu Maçı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda oynanan karşılaşmada, Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor ile Trendyol 1. Lig takımı Erzurumspor FK sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde oyuncular seremoniye Filistin’e destek amacıyla düzenlenecek mitinge davet pankartıyla çıktı.

Pankartta: "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata"

Bu uygulama, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ilk maçında dikkat çekti.

