Kocaelispor, Habib Ali Keita transferini açıkladı

Transferin detayları ve sözleşme

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita için Fransa'nın Clermont Foot 63 kulübüyle anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

Kulübün X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kutsal renklere hoş geldin Keita. Futbolcu Habib Ali Keita'nın satın alma opsiyonu kulübümüze ait olmak üzere kulübümüze geçici transferi konusunda Fransa Futbol Federasyonu'na tescilli Clermont Foot 63 kulübüyle anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transfer sözleşmesi imzalanmıştır."

Açıklamada ayrıca paylaşımın ABD merkezli X şirketi platformunda yapıldığı belirtildi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa Ligue 2 takımı Clermont Foot 63 formasıyla bu sezon 4 maçta görev aldı.

Kocaelispor'un aldığı bu opsiyonlu kiralama kararı, kulübün orta sahadaki kadro planlamasında önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.