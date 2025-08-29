DOLAR
Kocaelispor - Kayserispor: Trendyol Süper Lig 4. Hafta

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında yarın Kocaeli Stadı'nda Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak. Maç 19.00'da, hakem Yasin Kol. Samet Yalçın ve Mateusz Wieteska yok.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:06
Trendyol Süper Lig | 4. Hafta

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Karşılaşma Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

Yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarından mağlubiyetle ayrıldı; takım bu karşılaşmada ligdeki ilk puan veya puanlarını almayı hedefliyor.

Kocaelispor kadrosunda kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.

