Kocaelispor - Kayserispor: Trendyol Süper Lig 4. Hafta

Kocaelispor - Kayserispor karşılaşması yarın
Trendyol Süper Lig | 4. Hafta
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.
Karşılaşma Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
Yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarından mağlubiyetle ayrıldı; takım bu karşılaşmada ligdeki ilk puan veya puanlarını almayı hedefliyor.
Kocaelispor kadrosunda kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.