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Kocaelispor, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Sakaryaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam galibiyet istiyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 19:04
Kocaelispor, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Sakaryaspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, ligin 12. haftasında oynayacağı Sakaryaspor maçı için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın Açıklamaları

Yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde, Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Takımda sakatlık sorunu yaşayan Caner Osmanpaşa, antrenmanda yer almadı. Ancak, antrenmanı ziyaret eden genç Kocaelispor taraftarları, futbolcularla birlikte tezahürat yaparak keyifli anlar yaşadı.

Mücadeleci Bir Yaklaşım

Gazetecilere konuşan Ertuğrul Sağlam, önlerinde kritik bir maç bulunduğunu belirterek, kazanarak ligin üst sırasındaki yerlerini korumak istediklerini ifade etti. Sağlam, galibiyet serisi oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

“Milli takım arası var. Camianın mutluluğu, motivasyonu ve taraftarımızın memnuniyeti için kazanmalıyız. İki takım arasında tatlı bir rekabet var, bu nedenle bu maç oldukça önemli.” diyen Sağlam, Pazar gününe kadar iyi hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

Sağlam, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Rakibimizi iyi analiz edeceğiz ve kendi sahamızda yaptığımız iyi işlerin üzerine koyarak, iyi bir mücadele sergileyeceğiz. Güzel bir sonuç elde ederek geleceğe umutla bakmayı umuyoruz.”

Maç Tarihi ve Yeri

Kocaelispor, Sakaryaspor ile 10 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 12. haftasında Sakaryaspor ile deplasmanda...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 12. haftasında Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde, Körfez Brunga Tesisleri'nde devam etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 12. haftasında Sakaryaspor ile deplasmanda...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 12. haftasında Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde, Körfez Brunga Tesisleri'nde devam etti.

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