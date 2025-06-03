Kocaelispor, Selçuk İnan ile Yeni Bir Sayfa Açtı

Kocaelispor, Teknik Direktör Selçuk İnan ile Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'e yükselirken, yeni teknik direktörü Selçuk İnan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamak üzere bir tören düzenledi. Tören, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşti.

Başkan Durul'dan Beklentiler

Kulüp başkanı Recep Durul, imza töreninde yaptığı konuşmada, Kocaelispor'un 16 yıl hasret kaldığı Süper Lig'e yeniden kavuştuğunu vurguladı. Durul, Kocaelispor’un hedeflerinin yalnızca Süper Lig'de kalmak değil, mevcut başarıların üzerine yenilerini eklemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Selçuk İnan'ın başarı odaklı bir profil olduğunun altını çizdi.

Durul, “İnşallah bu yeni süreç hocamızla, ekibiyle camiamıza, şehrimize hayırlar getirir. Nice başarıları hep birlikte elde ederiz.” ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan: “Bu Benim İçin Bir Meydan Okuma”

Teknik direktör Selçuk İnan ise, Kocaelispor'un büyük bir camia olduğunu ve bu nedenle burada görev almak istediğini ifade etti. Kendi kariyerinde başarıya ulaşma hedefi olduğunun altını çizen İnan, “Bu benim için bir meydan okuma.” dedi. Ayrıca, kendilerine bu fırsatı verdiği için Kocaelispor yönetimine teşekkür etti.

İnan, takımın her koşulda mücadele edeceğini ve taraftarın tüm desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. “Ne olursa olsun sahada her şeyini veren, mücadele eden bir takım göreceksiniz.” diye ekledi.

Oyun Tarzı ve Hedefler

Bir gazetecinin, oyun tarzı hakkında sorusu üzerine İnan, “Ne olursa olsun maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Önde oynamaya çalışan, baskı yapan bir takım yaratacağız.” şeklinde yanıt verdi. Gaziantep'te kısmen bu hedefe ulaştıklarını paylaşan İnan, Kocaelispor için daha fazla başarı elde etmeyi umduğunu belirtti.

Son olarak, transfer çalışmaları üzerinde yoğunlaştıklarını ve hedefine ulaşacaklarına yürekten inandığını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Selçuk İnan için imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Selçuk İnan için imza töreni düzenledi.