DOLAR
39,13 0,22%
EURO
44,59 0,76%
ALTIN
4.218,45 1%
BITCOIN
4.122.119,8 -0,57%

Kocaelispor, Selçuk İnan ile Yeni Bir Sayfa Açtı

Kocaelispor, 1+1 yıllık sözleşme ile teknik direktör Selçuk İnan'ı kadrosuna kattı. Başkan Durul, bu süreçten umutlu.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 13:39
Kocaelispor, Selçuk İnan ile Yeni Bir Sayfa Açtı

Kocaelispor, Teknik Direktör Selçuk İnan ile Sözleşme İmzaladı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'e yükselirken, yeni teknik direktörü Selçuk İnan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamak üzere bir tören düzenledi. Tören, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşti.

Başkan Durul'dan Beklentiler

Kulüp başkanı Recep Durul, imza töreninde yaptığı konuşmada, Kocaelispor'un 16 yıl hasret kaldığı Süper Lig'e yeniden kavuştuğunu vurguladı. Durul, Kocaelispor’un hedeflerinin yalnızca Süper Lig'de kalmak değil, mevcut başarıların üzerine yenilerini eklemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Selçuk İnan'ın başarı odaklı bir profil olduğunun altını çizdi.

Durul, “İnşallah bu yeni süreç hocamızla, ekibiyle camiamıza, şehrimize hayırlar getirir. Nice başarıları hep birlikte elde ederiz.” ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan: “Bu Benim İçin Bir Meydan Okuma”

Teknik direktör Selçuk İnan ise, Kocaelispor'un büyük bir camia olduğunu ve bu nedenle burada görev almak istediğini ifade etti. Kendi kariyerinde başarıya ulaşma hedefi olduğunun altını çizen İnan, “Bu benim için bir meydan okuma.” dedi. Ayrıca, kendilerine bu fırsatı verdiği için Kocaelispor yönetimine teşekkür etti.

İnan, takımın her koşulda mücadele edeceğini ve taraftarın tüm desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. “Ne olursa olsun sahada her şeyini veren, mücadele eden bir takım göreceksiniz.” diye ekledi.

Oyun Tarzı ve Hedefler

Bir gazetecinin, oyun tarzı hakkında sorusu üzerine İnan, “Ne olursa olsun maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Önde oynamaya çalışan, baskı yapan bir takım yaratacağız.” şeklinde yanıt verdi. Gaziantep'te kısmen bu hedefe ulaştıklarını paylaşan İnan, Kocaelispor için daha fazla başarı elde etmeyi umduğunu belirtti.

Son olarak, transfer çalışmaları üzerinde yoğunlaştıklarını ve hedefine ulaşacaklarına yürekten inandığını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Selçuk İnan için imza...

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Selçuk İnan için imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Selçuk İnan için imza...

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Selçuk İnan için imza töreni düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye 7'li Ragbi Milli Takımları 2025 Avrupa Trophy Serisi'nde
2
Iğdır FK'dan Kocaelispor'a Ayrıcalıklı Zafer: Çağdaş Çavuş'ın Play-Off Umudu
3
Mersin Spor, Anadolu Efes Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Kayserispor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Gerçekleşti
6
Milli Karateci Enes Özdemir Avrupa Şampiyonu Oldu!
7
Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Turnuvalar için Hazırlandı

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde