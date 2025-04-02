Kocaelispor, Süper Lig Hedefinde 8 Puan Avantajla İlerliyor

Kocaelispor, Süper Lig Yolunda 8 Puan Avantajıyla İlerliyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, son 7 haftaya 8 puanlık bir avantajla girdi. Şimdiye kadar gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kocaelispor, 2008-2009 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e geri dönmek için stratejik bir konumda bulunuyor.

Sezon Sonucu Planları

Ligde sezon sonunda ilk 2 sıralamada yer alan takımlar doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Kocaelispor, 31. haftayı Sakaryaspor galibiyetiyle kapatarak, Erzurumspor FK ile arasındaki 8 puanlık farkı korumayı başardı. En son 2007-2008 sezonunda Süper Lig vizesi alan yeşil-siyahlı ekip, bir sezon sonra Süper Lig'den düştü. 2013-2014 sezonu sonunda ise Bölgesel Amatör Ligi'ne kadar geriledi.

Takipçiler ve Kalan Maçlar

Yerini korumak için mücadele eden Solwie Energy Fatih Karagümrük (56 puan) ve Erzurumspor FK (54 puan), Kocaelispor'un ardından sıralamada yer alıyor. Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Erzurumspor FK, ligin 32. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da karşılaşacak.

İlk Üç Sıra Takımları ve Maç Programları

İlk 3 sırada bulunan takımların kalan yedi hafta maç programları aşağıdaki gibidir:

Kocaelispor (62 puan): Teksüt Bandırmaspor (D), Adanaspor (D), Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

Teksüt Bandırmaspor (D), Adanaspor (D), Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü. Solwie Energy Fatih Karagümrük (56 puan): Erzurumspor FK (D), Esenler Erokspor (D), Gençlerbirliği, Geosis Boluspor (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Siltaş Yapı Pendikspor (D), Alagöz Holding Iğdır FK.

Erzurumspor FK (D), Esenler Erokspor (D), Gençlerbirliği, Geosis Boluspor (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Siltaş Yapı Pendikspor (D), Alagöz Holding Iğdır FK. Erzurumspor FK (54 puan): Solwie Energy Fatih Karagümrük (D), Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor (D), Uğur Okulları İstanbulspor, Sakaryaspor (D), Central Hospital Ümraniyespor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (D).

Düşme Hattındaki Takımlar

Bu sezon henüz puan kazanamayan ve ligden düşmesi kesinleşen Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (21 puan) dışında, Adanaspor (27 puan), Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (34 puan) ve Manisa FK (37 puan) da ligden düşme riski taşıyor. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden MKE Ankaragücü (38 puan) ile play-off finallerinde Süper Lig fırsatını kaçıran Sakaryaspor (39 puan) düşme potasının hemen üzerinde yer alıyor.

32. hafta heyecanı bu hafta sonu yaşanacak. Ligde üçüncü hafta karşılaşmaları ise 8 Nisan Salı gününden itibaren hafta içi oynanacak.