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Kocaelispor'un Maçı İzmit Kent Meydanı'nda Dev Ekranda İzlenildi

Kocaelispor'un Süper Lig başarısı için Esenler Erokspor ile oynadığı maç, İzmit'te dev ekrandan büyük bir coşkuyla izlendi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 18:17
Kocaelispor'un Maçı İzmit Kent Meydanı'nda Dev Ekranda İzlenildi

Kocaelispor'un Maçı İzmit'te Coşkuyla İzlenildi

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor, Esenler Erokspor ile oynadığı mücadeleyi İzmit ilçesindeki Kent Meydanı'nda dev ekrandan izledi. Maç sırasında, yeşil-siyahlı ekibin taraftarları büyük bir heyecan yaşadı.

Dev Ekranda Büyük Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ekran, taraftarların karşılaşmayı takip edebilmesi için hazırlandı. Taraftarlar, Kocaelispor'a olan desteklerini alkışlar ve tezahüratlarla gösterdi.

Şampiyonluk Hedefi

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk için mücadele ederken, maçı coşkuyla izleyen taraftarlar, Kocaelispor oyuncularının ve teknik ekibin maçı takiben Kent Meydanı'nda yapacağı kutlamayı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

Büyük Heyecan ve Sevinç

Esenler Erokspor karşısında 3-1'lik bir üstünlükle tamamlanan maç sırasında taraftarlar, her önemli pozisyonda büyük bir heyecan yaşadı. Maç sona erince, yeşil-siyahlı takımın kente dönmesi için Kent Meydanı'nda bekleyen taraftarlar, bu özel anları kutlamak için sabırsızlandı.

Trendyol 1. Ligi'nin bitimine 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen...

Trendyol 1. Ligi'nin bitimine 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'un Esenler Erokspor ile oynadığı müsabaka İzmit'te dev ekrandan takip edildi.

Trendyol 1. Ligi'nin bitimine 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen...

Trendyol 1. Ligi'nin bitimine 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'un Esenler Erokspor ile oynadığı müsabaka İzmit'te dev ekrandan takip edildi.

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