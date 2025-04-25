Kocaelispor'un Şampiyonluk Bayrağı Osmangazi Köprüsü’nde Dalgalanıyor

Kocaelispor’un Şampiyonluk Bayrağı Yükseliyor

Trendyol 1. Lig'de sezonun sonuna 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'un bayrağı, Osmangazi Köprüsü’ne asıldı. Yeşil-siyahlı takım, toplamda 20 sezon mücadele ettiği Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra dördüncü kez yükselmenin coşkusunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinin Desteklenmesi

Büyük boyuttaki Kocaelispor bayrağı, gerekli izinlerin alınmasının ardından köprüde dalgalanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, taraftarlar uzun bir süre sosyal medyadan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a bayrağın asılması için çağrıda bulundu.

İzin Süreci ve Paylaşımlar

Taraftarın talepleri dikkate alınarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iletişime geçildi ve gerekli izinler alındı. Sonuç olarak, Kocaelispor'un dev şampiyonluk bayrağı Osmangazi Köprüsü'ne asıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesaplarından köprüde dalgalanan bayrağın görüntülerini paylaşarak, "İstediniz yaptık! Osmangazi Köprüsü artık yeşil-siyah." ifadelerine yer verdi.

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'un bayrağı Osmangazi Köprüsü'ne asıldı.

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'un bayrağı Osmangazi Köprüsü'ne asıldı.