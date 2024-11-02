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Kocaelispor'un Zorlu Galibiyeti: Ertuğrul Sağlam'ın Açıklamaları

Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam galibiyeti değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 22:36
Kocaelispor'un Zorlu Galibiyeti: Ertuğrul Sağlam'ın Açıklamaları

Kocaelispor-Fatih Karagümrük Maçının Ardından

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, takımın gösterdiği performansı değerlendirdi.

Ertuğrul Sağlam'ın Açıklamaları

Sağlam, maçı iyi oynadıklarını belirterek, “Sonradan oyuna giren herkes sorumluluk aldı ve takımın başarısına katkıda bulundu. Üç puan bizim için çok önemli ve mutluluk verici.” ifadelerini kullandı.

İlk golü attıktan sonra karşılaşmanın kontrolünü ele aldıklarını detaylandıran Sağlam, zaman zaman ofansif anlamda istediklerini yapamadıklarını da kabul etti. “Bu hafta daha istekli ve kontrollü bir oyun sergiledik.” diye ekledi.

Beraberlik golü öncesinde hakemin tartışmalı bir pozisyonda faul vermemesini eleştiren Sağlam, “Futbolcularım eşitliğin ardından harika bir reaksiyon gösterdi ve tempomuzu arttırdık.” dedi. Kocaelispor’un zorlu bir rakibi yenmesinin sevinç verici olduğunu belirten Sağlam, “Kötü sonuçların ardından bu galibiyet, hedefleri olan bir takım için oldukça önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in Değerlendirmesi

Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlu Atılay Canel ise maç sonrası üzüntülerini dile getirerek, “İki takım da galibiyet istiyordu. Zevkli ve çekişmeli bir maç oldu.” dedi. Canel, Kocaelispor'a gelecek maçlarında başarılar dileyerek “Buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Kocaelispor'un...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Kocaelispor'un...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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