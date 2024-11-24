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Kocaelispor ve Bandırmaspor, 2-2 Berabere Kaldı: Teknik Direktörlerden Dikkat Çeken Yorumlar

Kocaelispor ve Bandırmaspor'un karşılaştığı maçta her iki teknik direktör, kaybettikleri puanlar ve gelecek hedefleri hakkında görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 22:47
Kocaelispor ve Bandırmaspor, 2-2 Berabere Kaldı: Teknik Direktörlerden Dikkat Çeken Yorumlar

Kocaelispor-Bandırmaspor Maçından Notlar

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yapılan Kocaelispor ve Teksüt Bandırmaspor maçı, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, maç sonrası yaptığı açıklamada, "2 puan kaybettiğimiz için üzüldük, ancak en azından bir puan alarak liderliği koruduk," dedi.

Ertuğrul Sağlam'ın Açıklamaları

Maç öncesinde galibiyet hedeflediklerini, ancak sonucun beklediklerinden farklı olduğunu belirten Sağlam, "İlk yarıda oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Hızlı oynamaya çalıştık ve pozisyonlar bulduk. Ancak bu yıl ilk kez köşe vuruşundan gol gördük. Bu, hakemin hatalı kararlarıyla oldu. Bu durum sorgulanmalı," şeklinde ifade etti.

İkinci yarıda ise takımın rakip alanda kaybettiği toplarda dönüş hızının zayıf kaldığını kaydeden Sağlam, "İkinci yarıda geri dönüşlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ancak oyuncularımızın son ana kadar mücadele etmeleri takdir edilecek bir durumdu," diye ekledi.

Mustafa Gürsel'in Değerlendirmeleri

Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel ise maçın yüksek mücadele gücüne sahip olduğunu belirtti. Kocaelispor'un seyirci desteğiyle maçın başında tempolu olacağını düşündüklerini ifade eden Gürsel, "İkinci yarıda öne geçmemize rağmen beraberlik golünü engelleyemedik. Son dakikalarda yaşananlar futbolda sıkça karşılaştığımız durumlar. Önemli olan bu ligde istikrarlı olmaktır," dedi.

Gürsel, "Önemli bir maçtan puanla döndük. Gelecek maçlara aynı ciddiyetle hazırlanarak takımımızı layık olduğu yere getirmek istiyoruz," şeklinde sözlerine son verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, sahasında Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, sahasında Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı. Teksüt Bandırmaspor teknik direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, sahasında Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, sahasında Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı. Teksüt Bandırmaspor teknik direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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