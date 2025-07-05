Kocaelispor, Yeni Sezon İçin İddialı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor'dan Yoğun Hazırlık Periyodu

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yoğun antrenman programı ile dikkat çekiyor.

Teknik Direktör Selçuk İnan Yönetiminde İkili Antrenmanlar

Teknik direktör Selçuk İnan liderliğinde, yeşil-siyahlı futbolcular her gün günde çift idman yaparak form tutmaya çalışıyor. Antrenmanların ilk kısmı ısınma hareketleriyle başlarken, devamında top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Taktik Ağırlıklı Çalışmalar

Futbolcular, aynı zamanda taktik ağırlıklı antrenmanlara da katılarak, sahadaki stratejilerini pekiştiriyor.

Kocaelispor, hazırlıklarına yarın da çift antrenman ile devam edecek. Takımın bu yoğun çalışma temposu, taraftarları umutlandırıyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanlarda, Oğulcan Çağlayan (solda) ve Ryan Mendes (sağda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanlarda, Oğulcan Çağlayan (solda) ve Ryan Mendes (sağda) de yer aldı.