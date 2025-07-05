DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.301.312,91 -0,3%

Kocaelispor, Yeni Sezon İçin İddialı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, yeni sezon çalışmaları kapsamında Düzce'de yoğun antrenmanlara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 20:12
Kocaelispor, Yeni Sezon İçin İddialı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor'dan Yoğun Hazırlık Periyodu

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yoğun antrenman programı ile dikkat çekiyor.

Teknik Direktör Selçuk İnan Yönetiminde İkili Antrenmanlar

Teknik direktör Selçuk İnan liderliğinde, yeşil-siyahlı futbolcular her gün günde çift idman yaparak form tutmaya çalışıyor. Antrenmanların ilk kısmı ısınma hareketleriyle başlarken, devamında top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Taktik Ağırlıklı Çalışmalar

Futbolcular, aynı zamanda taktik ağırlıklı antrenmanlara da katılarak, sahadaki stratejilerini pekiştiriyor.

Kocaelispor, hazırlıklarına yarın da çift antrenman ile devam edecek. Takımın bu yoğun çalışma temposu, taraftarları umutlandırıyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanlarda, Oğulcan Çağlayan (solda) ve Ryan Mendes (sağda) de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanlarda, Oğulcan Çağlayan (solda) ve Ryan Mendes (sağda) de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor, Yeni Sezon İçin İddialı Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Zeynep Sönmez Wimbledon'da 3. Tura Veda Etti
3
Kobe Bryant'ın Ölümünün Üzerinden 5 Yıl Geçti: Bir Efsane ve Mirası
4
Para Masa Tenisi Milli Takımı, Paris 2024 İçin Kampa Girdi
5
17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Antalya'da Heyecanla Devam Ediyor
6
Bandırmaspor, Jetmir Topalli ile Anlaştı
7
Muhammet Eren Uysal, Avrupa Down Sendrom Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz