Konyaspor, 22 Eylül'deki Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

TÜMOSAN Konyaspor, Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde 22 Eylül Pazartesi Galatasaray deplasmanı için kuvvet, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 20:37
Konyaspor, 22 Eylül'deki Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı 22 Eylül Pazartesi günkü Galatasaray deplasman maçı için hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Kayacık Tesisleri'nde yapıldı. Futbolcuların programında kuvvet ve pas çalışmaları yer aldı, antrenmanın son bölümünde çift kale maç oynandı.

Yeşil beyazlı ekip, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın devam ettirecek.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü Galatasaray ile...

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana kaleci Deniz Ertaş da katıldı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü Galatasaray ile...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TMTF Başkanı Kerim Koç'tan Ankara'da Masa Tenisi Sporcularına Moral Ziyareti
2
Buse Tosun Çavuşoğlu Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. Oldu
3
Göztepe, Beşiktaş Maçına Hazır | Trendyol Süper Lig 6. Hafta
4
Eintracht Frankfurt - Galatasaray: Şampiyonlar Ligi Kadroları ve Hakemler
5
2025 Dünya Güreş Şampiyonası Zagreb: Erkekler Serbest Stil Şampiyonları
6
Ali Koç, AA Spor Masası'nın Canlı Yayınına Katılacak
7
GSB ile THY 'Türk Sporuna Destek ve İş Birliği' Protokolü İmzalandı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)