Konyaspor, 22 Eylül'deki Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

TÜMOSAN Konyaspor, Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde 22 Eylül Pazartesi Galatasaray deplasmanı için kuvvet, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.