Konyaspor, 22 Eylül'deki Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı 22 Eylül Pazartesi günkü Galatasaray deplasman maçı için hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.
Antrenman detayları
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Kayacık Tesisleri'nde yapıldı. Futbolcuların programında kuvvet ve pas çalışmaları yer aldı, antrenmanın son bölümünde çift kale maç oynandı.
Yeşil beyazlı ekip, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın devam ettirecek.
