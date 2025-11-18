Kayseri U14 Ligi 2025-2026 Fikstürü: 35 Takım, 4 Grup

Kayseri U14 Ligi 2025-2026 fikstür çekimi tamamlandı

Kayseri U14 Ligi 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi, Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi. TFF Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyeleri Murat Akgöz, Melih Candan, Memduh Borazan ile kulüp temsilcileri törene katıldı.

Turnuva düzeni ve başlangıç

Bu sezon 35 takımın yer alacağı U14 Ligi, 4 grupta oynanacak. A, B ve D Grupları 9’ar takım; C Grubu ise 8 takımdan oluşuyor. Ligin başlamasının Kasım ayının son haftası olması bekleniyor.

Gruplar

A Grubu: Talas Belediyespor, Kocasinan Şimşekspor, Develi Erciyesspor, İncesu Erdemspor, Başakpınarspor, Erciyes Esen Makina FK, Hacılar Erciyesspor, Güneşspor, Kocasinangücü

B Grubu: Zeki Akparlarspor, Kocasinan Belediyespor, Palasspor, 1966 Turanspor, Talas İdman Yurdu, Gaziosmanpaşaspor, Argıncıkspor, Kayseri Demirspor, Kalespor

C Grubu: Sungur FK, Gültepespor, Pınarbaşı Gençlerbirliği, Özalperenspor, Sarız Anadoluspor, Kayseri İdman Yurdu, Amaratspor, Buğdaylıspor

D Grubu: Kayseri Atletikspor, Kayseri Şekerspor, Yerköyspor, Kayseri Yolspor, Spor A.Ş, Alsancakspor, Yeni Kıranardıspor, Hunatspor, Kayseri İdmangücü

