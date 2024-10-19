Konyaspor, Beşiktaş Deplasmanında Puan Peşinde

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kulüp Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, bu zorlu maçtan puan ya da puanlarla dönmeyi umduklarını belirtti.

Puan Durumu ve Yeni Kadro

Nuri Kaymak, sezonun geride kalan bölümünde takımlarının 11 puan topladığını anımsatarak, "Puan durumumuz iyi." şeklinde konuştu. Kaymak, kadrolarına 15 yeni oyuncu dahil ettiklerini ve takım içinde iletişimin makul seviyede ilerlediğini ifade etti.

Zorlu Bir Mücadele Bekleniyor

Kaymak, Beşiktaş ile oynayacakları maçın zor geçeceğini vurgulayarak, "Beşiktaş zor bir deplasman. İnşallah Konya'ya puan ya da puanlarla döneriz." ifadelerini kullandı.

Sakatlık ve Moral Durumu

Ayrıca, teknik direktör Ali Çamdalı'nın yaşadığı sakatlık hakkında bilgi veren Kaymak, "Hocamız ameliyat oldu ancak antrenmanlara katılım gösteriyor. Eyüpspor maçındaki kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş maçı için kulübede olamayacak ama takımın başında bulunacak." dedi. Çamdalı'nın moral ve sağlık durumunun iyi olduğunu da ekledi.

TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçtan puanla dönmek istediklerini belirtti. Kaymak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçtan puanla dönmek istediklerini belirtti. Kaymak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.