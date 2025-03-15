KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR: DEĞİŞİKLİKLER VE TARAFTAR ATMOSFERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Konyaspor karşısında ilk 11'de 1 değişiklik yaptı. Konyaspor'da ise 4 futbolcu değişti.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 20:37
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR: DEĞİŞİKLİKLER VE TARAFTAR ATMOSFERİ

Maç Öncesi Değişiklikler

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takıma yaptığı değişikliklerle dikkat çekti. Son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yapan Solskjaer, Emirhan Topçu'nun yerine Paulista'yı sahaya sürdü.

Beşiktaş İlk 11'i

Siyah-beyazlı takımın karşılaşmadaki kadrosu şu şekildeydi: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

Konyaspor'da Değişiklikler

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, Süper Lig'deki Eyüpspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Uçar, Oğulcan Ülgün, Prip, Pedrinho ve Kramer'in yerine Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic ve Melih Bostan'a şans verdi.

Konyaspor İlk 11'i

Konyaspor, karşılaşmaya Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan ve Melih Bostan 11'iyle başladı.

Taraftar Atmosferi

Maçı, yaklaşık 30 bin Konyaspor taraftarı tribünden takip ederken, Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi.

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