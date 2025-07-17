Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti

Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Yenerek Rakibini Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kazanarak yeni sezon çalışmalarına devam ediyor.

Karşılaşma, Konyaspor’un Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yeşil-beyazlı ekip, maçın 13. dakikasında Adil Demirbağ ve 36. dakikasında Aleksic'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda, 58. dakikada Çaykur Rizespor'lu futbolcu Varesanovic durumu 2-1 yaptı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Konyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Konyaspor, bu maçın ardından kentteki ilk hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından Araz Nahçıvan'ı da 2-1 mağlup etmişti. Çaykur Rizespor müsabakasıyla birlikte Konyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, üçüncü etap çalışmaları için 21 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'ya gidecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Konyaspor, Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Konyaspor, Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.