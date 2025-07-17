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Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti

Konyaspor, Çaykur Rizespor'u hazırlık maçında 2-1 yenerek sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 20:32
Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti

Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Yenerek Rakibini Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kazanarak yeni sezon çalışmalarına devam ediyor.

Karşılaşma, Konyaspor’un Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yeşil-beyazlı ekip, maçın 13. dakikasında Adil Demirbağ ve 36. dakikasında Aleksic'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda, 58. dakikada Çaykur Rizespor'lu futbolcu Varesanovic durumu 2-1 yaptı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Konyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Konyaspor, bu maçın ardından kentteki ilk hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından Araz Nahçıvan'ı da 2-1 mağlup etmişti. Çaykur Rizespor müsabakasıyla birlikte Konyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, üçüncü etap çalışmaları için 21 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'ya gidecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşı karşıya...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Konyaspor, Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşı karşıya...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Konyaspor, Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.

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