Konyaspor’da İlk Yarıda İstikrarsız Performans: 17 Puanla 13. Sırada

Konyaspor’da İlk Yarının Özeti

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in ilk yarısını 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile toplam 17 puan elde ederek 13. sırada tamamladı.

Son Maç ve Genel Durum

İlk devrenin son haftasında evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlı ekip, oynadığı son 7 lig maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Teknik Direktör Değişikliği

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Samsunspor karşısında alınan 3-1’lik yenilginin ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı. Yerine getirilen Çağdaş Atan, 12. haftada Karagümrük mücadelesinde göreve başladı ve ilk maçını 2-0 mağlubiyetle tamamladı. Takım, Atan yönetiminde Antalyaspor ile 0-0, Trabzonspor maçında öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup oldu; Çaykur Rizespor ile 1-1, Fenerbahçe’ye 4-0 ve Kayserispor ile 1-1 sonuçları alındı. Bu süreçte Çağdaş Atan yönetiminde henüz galibiyet gelmedi.

Savunma ve Gol İstatistikleri

Konyaspor, ilk yarıda savunmada zorlandı ve ligde en çok gol yiyen 5. takım oldu. Yeşil-beyazlılar, çıktığı 17 maçta rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde 29 gole engel olamadı. Konya temsilcisi; Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarında gol atamazken, Antalyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmaları dışında ligdeki tüm takımlardan gol yedi.

Gol Dağılımı ve En Skorer Oyuncu

Konyaspor’un attığı 21 golde 8 farklı futbolcu katkı sağladı. Takımın en golcüsü Umut Nayir olup 8 gol kaydetti. Onu Enis Bardhi (3) izlerken; Adil Demirbağ, Yhoan Andzouana, Tunahan Taşçı, Jackson Muleka ve Pedrinho 1’er gol attı. Sözleşmesi feshedilen Alassane Ndao 2, sezon başında yolların ayrıldığı Aleksic ise 1 gole sahip. Ayrıca RAMS Başakşehir maçında Opoku, Trabzonspor maçında ise Okay Yokuşlu kendi kalesine gol attı.

Galibiyetlerin Dağılımı

Konyaspor’un ligi bıraktığı 4 galibiyetin 2’si ilk iki haftada geldi: Eyüpspor 4-1 ve Gaziantep FK 3-0. Diğer galibiyetler 7. haftada RAMS Başakşehir’e 2-1 ve 10. haftada Gençlerbirliği’ne 2-1 karşısında alındı.

Büyük Maçlardaki Sonuçlar

Konyaspor, ilk 17 haftada büyük rakiplere karşı galibiyet alamadı: Evinde Beşiktaş’a 2-0, 6. haftada Galatasaray’a 3-1 (RAMS Park), 14. haftada Trabzonspor’a 3-1 ve 16. haftada Fenerbahçe’ye 4-0 yenildi. Ligin ikinci yarısında Konyaspor; iç sahada Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak.

Forma İstikrarı ve Transferlerin Katkısı

Kaptan Guilherme Sitya, Yhoan Andzouana ve Umut Nayir ilk yarıda 17 maçın tamamında forma giydi. Yeni transferler Marius Stefanescu, Enis Bardhi, Jackson Muleka, Jin-Ho Jo, Yhoan Andzouana ve Mucahit İbrahimoğlu beklenen skor katkısını tam veremedi; bu 6 oyuncu ilk devrede toplam 9 gole katkı sağladı.

Kartlar ve Disiplin

Yeşil-beyazlılar ilk yarıda 1 kırmızı kart gördü. Ligin 7. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında Enis Bardhi, 65. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı kart dağılımı ise şu şekilde: Uğurcan Yazğılı 6, Adil Demirbağ ve Jackson Muleka 4’er, Guilherme Sitya, Jin-Ho Jo ve Morten Bjorlo 3’er, Enis Bardhi, Riechedly Bazoer ve Yhoan Andzouana 2’şer, Bahadır Han Güngördü, Deniz Ertaş, Josip Calusic, Marko Jevtovic, Tunahan Taşçı ve Umut Nayir 1’er sarı kart ile kayıtlara geçti.

