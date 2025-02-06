Konyaspor, Kaleci Ahmet Daş’ı Transfer Etti

Konyaspor, Kaleci Ahmet Daş ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig'in başarılı ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kadrosuna yeni bir isim ekledi. Kulüp, son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen kaleci Ahmet Daş ile 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

İmza Töreni Detayları

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Ahmet Daş ile imza töreninin stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildiği belirtildi. İmza törenine yönetim kurulu üyemiz Mustafa Damkacı da katıldı. Ahmet Daş, kariyeri boyunca Afyonspor ve Sultanbeyli Belediyespor gibi takımlarda mücadele etti.

Bundan böyle Konyaspor forması giyecek olan Ahmet, takımın 43 numaralı formasını terletecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ahmet Daş’ı renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ahmet Daş’ı renklerine bağladı.