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Konyaspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Kasımpaşa ile yapacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:59
Konyaspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor'dan Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Takım, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Ali Çamdalı Yönetiminde Antrenman

Kulüpten alınan bilgilere göre, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde saha içinde kurulan istasyonlarda gruplara ayrılarak kuvvet çalışması yaptı.

Gün İçi İkinci Antrenman

Yeşil-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla hazırlıklarına devam edeceği belirtildi. Konyaspor'un performansı, bu hazırlık antrenmanları ile gözler önüne serilecek.

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