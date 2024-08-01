Konyaspor, Melih Bostan ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Konyaspor'dan Yeni Transfer

Trendyol Süper Lig'in köklü takımlarından Konyaspor, genç hücum oyuncusu Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, sözleşmenin imza töreni Konyaspor Müzesi'nde gerçekleşti.

İmza Töreni Detayları

İmza töreninde, futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da yer aldı. Törende konuşan Küçükbakırcı, Melih’in takıma önemli katkılarda bulunacağına inandıklarını ifade etti.

91 Numara ile Sahada

Melih Bostan, Konyaspor formasıyla sahalardaki yerini 91 numaralı oyuncu olarak alacak. Genç oyuncunun, kulüp için başarılı bir dönem geçirmesi bekleniyor.