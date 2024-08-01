Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Konyaspor, Melih Bostan ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Konyaspor, genç yetenek Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:18
Konyaspor, Melih Bostan ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Konyaspor'dan Yeni Transfer

Trendyol Süper Lig'in köklü takımlarından Konyaspor, genç hücum oyuncusu Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, sözleşmenin imza töreni Konyaspor Müzesi'nde gerçekleşti.

İmza Töreni Detayları

İmza töreninde, futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da yer aldı. Törende konuşan Küçükbakırcı, Melih’in takıma önemli katkılarda bulunacağına inandıklarını ifade etti.

91 Numara ile Sahada

Melih Bostan, Konyaspor formasıyla sahalardaki yerini 91 numaralı oyuncu olarak alacak. Genç oyuncunun, kulüp için başarılı bir dönem geçirmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı