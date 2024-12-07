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Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Beraberlik Üzüntüsünü Dile Getirdi

Konyaspor, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmanın üzüntüsünü yaşarken, teknik direktör Uçar, takımın gayretini övdü.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 16:47
Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Beraberlik Üzüntüsünü Dile Getirdi

Konyaspor-Antalyaspor Maç Tanıtımı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile karşılaştı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, galibiyete ulaşamamanın verdiği üzüntüyü dile getirdi.

Teknik Direktör Uçar'ın Değerlendirmesi

Uçar, rakipleri karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek, "Maalesef 1 puan alıyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüm," ifadesini kullandı. Karşılaşmanın genelinde takımının iyi oynadığını vurgulayan Uçar, şunları söyledi:

"Oyuncularımın istediği şeylerin tamamını harfiyen yerine getirdiği, özellikle ikinci yarısında çok pozisyon bulup değerlendiremediğimiz, kazanmak için sonuna kadar gittiğimiz bir maç. Ancak neticede 1 puan aldık ve bu durum beni üzüyor. Bir taraftan da gururluyum. Takımı geliştirmeye çalışıyoruz."

Uçar, sezon başından beri iç sahada en fazla galibiyet şansına sahip oldukları maçlardan birini oynadıklarını söyledi. Ayrıca, korner pozisyonunda yaşanan bireysel hatadan dolayı verilen penaltının tartışmalı olduğunu belirtti: "Penaltıdır veya değildir, tartışılır. Büyük statlarda olsa görmemesi gereken VAR hakemleri, bizim gibi statlarda görüyorlar."

Son olarak, Uçar, oyuncularını ortaya koydukları mücadele ve kazanma istekleri dolayısıyla yürekten tebrik etti.

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