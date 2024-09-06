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Konyaspor Transfer Döneminde Yeni Planlar Yapıyor

TÜMOSAN Konyaspor, transfer sezonunda 3 yeni futbolcu transfer etmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:51
Konyaspor Transfer Döneminde Yeni Planlar Yapıyor

Konyaspor'un Transfer Hedefleri

Kulübün 2. Başkanı Adem Bulut, Konyaspor'un transfer çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, takım için sol stoper, orta saha ve forvet mevkilerine 3 yeni futbolcu alınacak.

Transfer Dönemi Hızla Yaklaşıyor

13 Eylül'de sona erecek olan transfer döneminin sonlarına gelindiğini vurgulayan Bulut, "Bu zamana kadar 12 futbolcuyu kadromuza kattık. Hedefimiz, Konyaspor'un gücünü artırmak için 3 yeni oyuncu daha almak" şeklinde konuştu.

Genç Yeteneklere Yatırım

Adem Bulut, genç futbolculara yönelik yatırımlarının arttığını belirtti. Bu kapsamda, Somaspor'un 21 yaşındaki sol beki Rıdvan Dönmez ile 5 yıllık sözleşme imzalayıp, genç oyuncuyu Vanspor'a kiraya gönderdiklerini söyledi. Ayrıca, Berke Çelik ve Mert Korkmaz ile de sözleşme imzalandı ve bu iki genç futbolcu 1922 Konyaspor'a kiralandı.

Sözleşme Fesihleri ve Kiralık Anlaşmalar

Bulut, Sokol Cikalleshi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshine gittiklerini açıkladı. Ayrıca, Junior Sambou'nun İran ekibi Gol Gohar Sirjan'a, Emrehan Gedikli'nin ise Belçika'nın Kas Eupen'e sezon sonuna kadar kiralandığını ifade etti. Bu transferlerin resmi süreçlerinin gün içinde tamamlanması bekleniyor. Son olarak, Niko Rak için de transfer döneminin sonuna kadar uygun bir takıma kiralanacakları bilgisini verdi.

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