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Konyaspor, Türkiye Kupası Yarı Finaline Yükseldi: Teknik Direktör Recep Uçar'dan Açıklamalar

TÜMOSAN Konyaspor, İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 23:55
Konyaspor, Türkiye Kupası Yarı Finaline Yükseldi: Teknik Direktör Recep Uçar'dan Açıklamalar

Konyaspor, Türkiye Kupası Yarı Finaline Yükseldi

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk ettiği İskenderunspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Maç sonrası yapılan basın toplantısında, Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, hedeflerinin öncelikle bu kupayı kazanmak olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile Mücadele

Uçar, yarı finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Fenerbahçe ve Galatasaray'dan biri buraya favori olarak gelecek. Biz ilk günden itibaren bu kupayı bu şehre getirmek için büyük hayaller kuruyoruz. Umarım gerçek olur.” dedi.

İskenderunspor'un mücadele gücüne de dikkat çeken Uçar, bu takımın zor aşamalardan geçerek buraya kadar geldiğini ifade etti.

Oyuncularına Teşekkür Etti

Uçar ayrıca, “Kupada daha az süre alan oyuncularla bu noktaya kadar geldik. Her oyuncumuz, değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün itibarıyla yarı finaldeyiz.” diyerek oyuncularına teşekkür etti.

İskenderunspor'dan Tahlil

İskenderunspor Teknik Direktörü Soner Tolungüç, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımlarının skora ulaşmak için hızlı hücumlar yapmayı planladıklarını ancak yenilgiyle ayrıldıklarını ifade etti. Yedikleri golden sonra morallerinin bozulduğunu belirten Tolungüç, oyuncularına övgüde bulundu.

“İlk yarı istediğimiz gibi gitti. Daha sonra birkaç değişiklik yaparak oyuna tekrar ortak olmak istedik. Ancak sonuç yeterli olmadı” diyen Tolungüç, İskenderunspor'un buraya kadar geldiğini vurguladı.

Konyaspor'un başarılarına devam etmesini dileyerek, “Konyaspor'a da başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

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