Konyaspor, Yhoan Andzouana ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig temsilcisi Konyaspor, Monaco altyapısından yetişen Yhoan Andzouana ile kadrosunu güçlendirdi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Kongo Milli Takımı oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreni, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleşti. 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra, kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da törende yer aldı.

Kariyeri boyunca CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda gibi ekiplerde oynayan Andzouana, Konyaspor'da 23 numaralı formayı giyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Monaco altyapısında yetişen Yhoan Andzouana'yı kadrosuna kattı.